ضبط أصحاب 4 مخابز استولوا على 2.5 طن دقيق مدعم بالغربية

نجحت حملة مديرية التموين بالغربية، الأحد، في ضبط أصحاب 4 مخابز بزفتي والمحلة الكبري وكفرالزيات استولوا على 50 جوال دقيق بلدى مدعمًا، بلغت إجمالي أوزانها 2.5 طن دقيق بلدي مُدعم، للتصرف فيها بالبيع فى السوق السوداء، والتربح ماليًا دون جه حق وتوجيه الدعم لغير مستحقيه.

تلقت مديرية التموين بالغربية، بقيادة المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرًا بتمكن حملة لمفتشى الرقابة التموينية من ضبط أصحاب 4 مخابز بزفتي والمحلة الكبري وكفرالزيات استولوا على 50 جوال دقيق مدعمًا ومن الحصص المخصصة لهم بعد إجراء الجرد الفعلى لرصيد هذه المخابز وشاشة جرد الأرصدة، وذلك بغرض التصرف فيها بالبيع فى السوق السوداء، وتحقيق أرباح غير مشروعة ببيعها فى السوق السوداء.

وتمكنت إدارة تموين كفرالزيات من ضبط صاحبي مخبز استوليا على 10 أجولة دقيق مدعم من الحصص المخصصة له بعد إجراء الجرد الفعلى لرصيد المخبز وشاشة جرد الأرصدة، والتصرف فيها بالبيع فى السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة ببيعها فى السوق السوداء.

وتمكنت المديرية، بالتعاون مع إدارة تموين زفتي، في ضبط صاحب مخبز ببندر زفتي، استولى على 11 جوال دقيق مدعمًا من الحصص المخصصة له، وآخر استولي علي 9 أجولة من الحصص المخصصة له، بعد إجراء الجرد الفعلى لرصيد المخبز وشاشة جرد الأرصدة، والتصرف فيها بالبيع فى السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة ببيعها فى السوق السوداء.

وكذلك تمكنت إدارة تموين المحلة الكبري، من ضبط صاحبي مخبز استوليا على 20 جوال دقيق مدعمًا من الحصص المخصصة له بعد إجراء الجرد الفعلى لرصيد المخبز وشاشة جرد الأرصدة، والتصرف فيها بالبيع فى السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة ببيعها فى السوق السوداء.

وجرى تحرير محاضر بالوقائع، وإخطار النيابة العامة المختصة لتجرى شئونها.

واستمرت مديرية التموين بمحافظة الغربية في ملاحقة أصحاب المخابز الذين يستولون علي الدقيق المدعم ويقومون ببيعه في السوق السوداء بقصد تحقيق مكاسب مالية بغير وجه حق، وذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، ومحافظ الغربية، والدكتور مهندس أحمد عطا، نائب محافظ الغربية.