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الأحد 09 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"الأحزاب المصرية" يناقش خطة استكمال تشكيل المؤتمر العام للتحالف

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد المكتب التنفيذى لتحالف الأحزاب المصرية اجتماعًا بمقر حزب المصريين، الذى يترأسه المستشار حسين أبوالعطا، بحضور النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، وجميع اعضاء المكتب التنفيذى.

شارك في الاجتماع لواء رؤوف السيد رئيس حزب الحركة الوطنية، واللواء سيف الإسلام عبدالباري رئيس حزب مصر بلدى وكمال حسانين رئيس حزب الريادة وأمين تنظيم التحالف والدكتور حسين أبوالعطا رئيس حزب المصريين، وخالد فؤاد رئيس حزب الشعب الديمقراطى وطارق درويش رئيس حزب الاحرار الاشتراكيين، والدكتور محمد أبوالعلا رئيس الحزب الناصرى والمستشار رضا حجى، رئيس حزب مصر المستقبل وكل من النواب السابقين رجب حميدة نائب رئيس حزب ارادة جيل وأحمد الضبع أمين حزب الحركة الوطنية وعبداللاه عبدالحميد القيادى بحزب الحركة الوطنية، ومحمود نفادى نائب رئيس حزب إرادة جيل والمتحدث الإعلامى للتحالف.

وهنأ المكتب التنفيذي الرئيس عبدالفتاح السيسى، القائد الأعلى للقوات المسلحة وشعب مصر، بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو المجيدة، كما هنأ المكتب التنفيذى القوات المسلحة والشرطة بهذة الذكرى الغالية ودورهما الكبير فى الانحياز لإرادة الشعب المصرى.

 أكد النائب تيسير مطر أمين عام التحالف، أن الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو تتزامن مع استعداد مصر للعبور الى الجمهورية الجديدة التى دشنها الرئيس السيسي.

كما ناقش المكتب التنفيذى لتحالف الأحزاب المصرية خطة استكمال تشكيل المؤتمر العام للتحالف من خلال ترشيح كل حزب ١٠ أعضاء من قياداته لعضوية المؤتمر.

ووجه المكتب التنفيذى الشكر للدكتور حسين ابوالعطا رئيس حزب المصريين وعضو المكتب التنفيذى على استضافة اجتماع المكتب التنفيذى، كما تقرر عرض ما دار فى اجتماع المكتب التنفيذى على المجلس الرئاسى لتحالف الأحزاب المصرية الذى يضم ٤٢حزبًا سياسيًا فى أول اجتماع له.

إرادة الشعب المصري الأحزاب المصرية الرئيس عبدالفتاح السيسي النائب تيسير مطر المكتب التنفيذي تحالف الأحزاب المصرية

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