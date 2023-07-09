إزالة 63 حالة تعدٍ على أراضى أملاك الدولة بالإسماعيلية

أكد اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، انتظام العمل بالمرحلة الثالثة من الموجة الـ٢١ لحملات إزالة التعديات، والتي يتم تنفيذها في الفترة من ٨ إلى ٢٨ يوليو الجاري، وذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي بضرورة التصدي بكل حزم لجميع أشكال التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، واسترداد أراضي الدولة وإزالة التعديات عليها.

وأسفرت نتائج الحملات التي نُفِّذت في نطاق مركز ومدينة التل الكبير خلال أول وثاني أيام المرحلة الثالثة من الموجة الـ ٢١ عن إزالة ٦٣ حالة تعدٍّ على أملاك الدولة تم تنفيذ ٣٢ حالة خلال اليوم الأول، منها عدد ٤ حالات تعدٍّ على أملاك الدولة على مساحة ١٤٧٨م٢، بالإضافة إلى ٢٨ حالة تعدٍّ على أراضي ولاية الزراعة، عبارة عن أسوار ومبان غير مأهولة على مساحة ١١٦٢م٢ وأسوار بإجمالي أطوال ٩٢٠م.

وخلال ثاني أيام المرحلة الثالثة من الموجة الـ٢١ لإزالة التعديات بمركز ومدينة التل الكبير، تم تنفيذ حالة إزالة لتعدٍّ على أرض ولاية الري بمساحة ٩٦٠ م٢، كذلك إزالة ٩ حالات تعدٍّ على أراضي ولاية الأوقاف بمساحة ٢١٨١.٥٠ م٢ و١٥ حالة تعدٍّ على أراضي ولاية الزراعة بمساحة ١١١٥ م ط وحالة مباني٤٠ م٢، إضافة إلى ٦ حالات تعدٍّ على أملاك الدولة بمساحة ٢٣١٤ م٢.

ووجَّه محافظ الإسماعيلية رؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات، بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المُستردة والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة ووفقًا للبرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

شدد على التعامل الفوري حيال أي حالات تعدٍّ جديدة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكذلك الحفاظ على الأراضي المستردة، ومنع التعدي عليها وعلى الأراضي الزراعية مرة أخرى.