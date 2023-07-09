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الأحد 09 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جامعة أسيوط تشهد انطلاق فعاليات معسكر نادى ريادة الأعمال (صور)

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

انطلقت، الأحد، فعاليات معسكر نادي ريادة الأعمال بجامعة أسيوط، والذى ينظمه نادي ريادة الأعمال بالتعاون مع قطاع التعليم والطلاب، وقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، حول ريادة الأعمال، والتوظيف والشركات الطلابية الناشئة: AU- Startup Spark2023.

حضر مراسم الافتتاح الدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط، والدكتور أحمد عبدالمولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب، والدكتور محمود عبدالعليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عبدالرحمن حيدر مستشار رئيس الجامعة لشئون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، والمشرف العام للنادى والدكتور حمدى زيدان مدير النادى، والدكتور علاء فرح منسق  نادي ريادة الأعمال، وبحضور لفيف من السادة عمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والسادة أمناء الجامعة المساعدين والقيادات الجامعية، وممثلي الوزارات والمؤسسات والهيئات الراعية والمشاركة بهذا الملتقى.

فى مستهل كلمته، أعرب أحمد المنشاوى رئيس الجامعة عن سعادته بالمشاركة فى افتتاح أكبر ملتقى لرواد الأعمال بصعيد مصر startup spark 2023، فى رحاب جامعة أسيوط، والذي يأتي انطلاقاَ من حرص الجامعة على تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي 2030 التي تعد ريادة الأعمال والابتكار وتوطين التكنولوجيا جزءا أصيلا من محاورها، وتقوم رؤية جامعة أسيوط من خلالها، على  أساس النظر في الخطة الشاملة للدولة المصرية 2030، والتي تهدف إلى تحقيق رؤية شاملة لمصر في مجالات التنمية المتنوعة وتعتمد في الأساس على دراسات المخطط الشامل للتنمية في القطر المصري، وعلاقته بأهداف التنمية المستدامة، ومجالات النمو الاقتصادي المتنوعة؛ بهدف تعظيم دور الجامعة في تحقيق الدور الفاعل لدعم التنمية في مختلف المجالات الاقتصادية، الاجتماعية، العمرانية والبيئية، من خلال تحديد أهداف التنمية المستدامة ومفاهيم الجيل الرابع من الجامعات والأنشطة الاقتصادية بمصر، يمكن تطوير المبادئ السبعة التي نصل من خلالها إلى الجيل الرابع من الجامعات، وبالتالي نحقق رؤية مصر 2030.

أشار الدكتور أحمد المنشاوى، رئيس الجامعة، أن المبادئ السبعة تساعد عملية التعليم على المضي قدًما من الجيل الثالث إلى الجيل الرابع حيث يلبي التعليم والبحث العلمي والربط بالسوق عملية الابتكار وريادة الأعمال لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وتحقيق التنمية الشاملة وتلبية احتياجات السوق العالمية محليا ودوليا من خلال تنمية اقتصادية وبيئية واجتماعية.

أضاف رئيس جامعة أسيوط، أن ريادة الأعمال تعد المحور السابع من محاور هذه الإستراتيجية، كما يعد محور العلوم والتكنولوجيا والابتكار هو المحور الثالث في البعد الاقتصادي من رؤية مصر 2030 حيث يقوم على تهيئة بيئة محفزة وداعمة للتميز والابتكار في العلوم والتكنولوجيا.

وقدم الدكتور عبدالرحمن حيدر تعريفاً مختصراً عن نادي ريادة الأعمال، باعتباره أحد مشروعات وحدة نقل التكنولوجيا المتكاملة (ITTU) والممول من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، مستعرضاً استراتيجية الريادة والإبداع والتي من أهم محاورها: نشر ثقافة الريادة والإبداع، وتهيئة البيئة الداعمة للريادة والإبداع، إنشاء كيانات الريادة والإبداع، وموضحاً أهداف المعسكر وهي التعريف بدور الدولة المصرية في مجال الأعمال الريادية وتغيير مناخ الابتكار وريادة الأعمال بصعيد مصر، وتطوير المهارات الطلابية في إنشاء وإدارة شركات ناجحة وفرص التوظيف والتدريب بمشاركة أصحاب الأعمال والشركات، وتطوير خطط الأعمال، وتبادل الأفكار وبناء فريق عمل مبدع.

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أكاديمية البحث العلمي الدكتور أحمد عبدالمولى الذكاء الاصطناعي القيادات الجامعية النمو الاقتصادي بجامعة أسيوط هداف التنمية المستدامة تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي توطين التكنولوجيا خدمة المجتمع وتنمية البيئة رئيس جامعة أسيوط قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة

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