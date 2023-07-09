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الإثنين 10 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

توزيع درجات امتحان الجبر والهندسة الفراغية للثانوية العامة 2023

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

توزيع درجات امتحان الجبر والهندسة الفراغية 2023 لطلاب الصف الثالث الثانوى "علمى رياضة" من الموضوعات التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل .

الدستور تستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر:

توزيع درجات الجبر والهندسة الفراغية للثانوية العامة 2023

صرح وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازى، في وقت سابق، أن توزيع درجات الجبر والهندسة الفراغية لطلاب الثانوية العامة شعبة علمى رياضة 2023، كالآتي:

توزيع درجات الجبر والهندسة الفراغية لطلاب الثانوية العامة 2023.. الأسئلة المقالية:

ويبلغ عدد الأسئلة المقالية سؤالين لكل واحد منها درجتين وبذلك يكون مجموعهما 4 درجات 

توزيع درجات الجبر والهندسة الفراغية لطلاب الثانوية العامة 2023.. اختيار من متعدد 

ويبلغ عدد الأسئلة الموضوعية "اختيار من متعدد" 18 سؤالا ولكل سؤال درجتين وبذلك يكون مجموع درجات الأسئلة الموضوعية "اختيار من متعدد" هو 26 درجة 

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آخر يوم امتحانات الثانوية العامة 2023 وموعد ظهور النتيجة

توزيع درجات الجبر والهندسة الفراغية لطلاب الثانوية العامة 2023.. المجموع الكلى 

وبناء على توزيع درجات وعدد كلا من الأسئلة المقالية والموضوعية لمادة الجبر والهندسة الفراغية 2023، شعبة علمي رياضة، يكون للمجموع الكلي للمادة موضع الذكر هو 30 درجة.

وبذلك يكون مجموع أسئلة مادة الجبر والهندسة الفراغية لشعبة علمى رياضة 2023، الذي على أساسه يتم توزيع درجات الجبر والهندسة الفراغية لطلاب الثانوية العامة 2023، شعبة علمي رياضة، هو 20 سؤالا.

موعد امتحان الجبر والهندسة الفراغية للثانوية العامة 2023

يذكر أن موعد أداء امتحان مادة  الجبر والهندسة الفراغية للثانوية العامة 2023 شعبة علمى رياضة يوم  الخميس، الموافق 13 يوليو 2023، وهو آخر أيام امتحانات الثانوية العامة 2023ـ حيث يبدأ الامتحان في تمام الساعة 9 صباحًا، وينتهي فى الساعة الحادية عشرة صباحًا.

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