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الأحد 09 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الباز لأولياء أمور طلاب الثانوية العامة بعد فيديوهات الغش: "حرام فى حق أولادكم"

محمد الباز
محمد الباز

علق الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، على قرار إحالة رئيس لجنة ومراقب أول لجنة بالزقازيق للتحقيق العاجل، بعد تداول أجزاء من أسئلة امتحان الرياضيات البحتة خلال 20 دقيقة من بداية الامتحان.

وقال الباز، خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار": "للآسف الغش أصبح ثقافة لدى بعض الأولاد بل وأولياء أمورهم، الطلبة بتدخل الامتحان عشان تغش، ولما بيروحوا أهلهم بيسألوا اللجنة كانت عاملة ايه يا ولاد، بمعنى عرفتوا تغشوا ولا لا".

ووجه رسالة لأولياء الأمور، قائلًا: "حرام عليكم في حق أولادكم، عايزه ياخد شهادة ودماغه أبيض؟ فيه ناس بتخرج من الثانوية ميعرفوش يقرأوا ولا يكتبوا".

كما وجه رسالة لوزير التربية والتعليم، قائلًا: "ثقافة الغش لازم تواجه بحسم، الوزارة عندها تعليمات بإحالة حالات الغش وتسهيلها للتحقيق، لكن اللجان سايبة، ومن البداية يجب منع دخول الطلبة بالهواتف المحمولة، وتطبيق ذلك بحسم".

الباز الغش في الثانوية اخر النهار

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