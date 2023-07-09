"الملا" يتلقي مساعد وزيرة الطاقة الأمريكية لإدارة الطاقة الأحفورية

استقبل المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية براد كرابترى، مساعد وزيرة الطاقة الامريكية لإدارة الطاقة الأحفورية والكربون الذى يزور القاهرة حالياً.

وتم عقد جلسة مباحثات مشتركة لمناقشة التعاون الجارى بين البلدين فى اطار المبادرات الدولية ميثاق خفض انبعاثات الميثان وصفر انبعاثات ومبادرة منتدى غاز شرق المتوسط لإزالة الكربون وضمت جلسة المباحثات اسامة مبارز امين عام منتدى غاز شرق المتوسط والسفير جون ديروشر القائم بأعمال السفير الامريكى بالقاهرة والمهندس علاء حجر وكيل الوزارة للمكتب الفنى .

الملا يتلقى مساعد وزيرة الطاقة الامريكية لإدارة الطاقة الأحفورية والكربون

واعرب المهندس طارق الملا خلال اللقاء عن اهمية العمل مع الولايات المتحدة فى اطار المبادرات الدولية المشتركة لتحقيق مزيد من التعاون وتوفير الحلول والتكنولوجيا اللازمة لخفض الميثان وجمع والتقاط وتخزين الكربون فى صناعة البترول والغاز وكذلك تبادل الخبرات فيما يتعلق بوضع الاطار التشريعى لجمع وتخزين الكربون.

أكد الملا أن قطاع البترول والغاز المصرى الذى يشارك فى المبادرة الدولية صفر انبعاثات منذ قمة المناخ فى جلاسجو يحقق تقدم مستمر فى مجال خفض الانبعاثات الكربونية فى عمليات الصناعة على المستوى المحلى ، مشيراً الى ان نجاح القطاع فى وضع خارطة طريق خفض انبعاثات الميثان هو احد النتائج المهمة المتحققة من يوم ازالة الكربون فى مؤتمر المناخ COP27 بعد حشد الدعم الكامل والجهود فى هذا الصدد من شركات البترول العالمية والمحلية، كما اعرب الوزير عن اهمية التعاون فى مجال الهيدروجين كوقود للمستقبل .