ads
الأحد 09 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"الملا" يتلقي مساعد وزيرة الطاقة الأمريكية لإدارة الطاقة الأحفورية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

استقبل المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية براد كرابترى، مساعد وزيرة الطاقة الامريكية لإدارة الطاقة الأحفورية والكربون الذى يزور القاهرة حالياً.

وتم عقد جلسة مباحثات مشتركة  لمناقشة التعاون الجارى بين البلدين فى اطار المبادرات الدولية ميثاق خفض انبعاثات الميثان وصفر انبعاثات ومبادرة منتدى غاز شرق المتوسط لإزالة الكربون وضمت جلسة المباحثات اسامة مبارز امين عام منتدى غاز شرق المتوسط والسفير جون ديروشر القائم بأعمال السفير الامريكى بالقاهرة والمهندس علاء حجر وكيل الوزارة للمكتب الفنى .

الملا يتلقى مساعد وزيرة الطاقة الامريكية لإدارة الطاقة الأحفورية والكربون 

واعرب المهندس طارق الملا  خلال اللقاء عن اهمية العمل مع الولايات المتحدة فى اطار المبادرات الدولية  المشتركة لتحقيق مزيد من التعاون وتوفير الحلول والتكنولوجيا اللازمة لخفض الميثان وجمع والتقاط وتخزين الكربون فى صناعة البترول والغاز وكذلك تبادل الخبرات فيما يتعلق بوضع الاطار التشريعى لجمع وتخزين الكربون.

أكد الملا أن قطاع البترول والغاز المصرى الذى يشارك فى المبادرة الدولية صفر انبعاثات منذ قمة المناخ فى جلاسجو يحقق تقدم مستمر فى مجال خفض الانبعاثات الكربونية فى عمليات الصناعة على المستوى المحلى ، مشيراً الى ان نجاح القطاع فى وضع خارطة طريق خفض انبعاثات الميثان هو احد النتائج المهمة المتحققة من يوم ازالة الكربون فى مؤتمر المناخ COP27  بعد حشد الدعم الكامل والجهود فى هذا الصدد من شركات البترول العالمية والمحلية، كما اعرب الوزير عن  اهمية التعاون فى مجال الهيدروجين كوقود للمستقبل .

الانبعاثات الكربونية البترول والثروة المعدنية إزالة الكربون إدارة الطاقة مساعد وزيرة الطاقة الامريكية الطاقة الأحفورية والكربون

الأكثر قراءة

هشام طلعت مصطفى: لست طرفًا فى هدم "مطعم الساحل الشمالى".. ولم أسافر منذ أسبوع

تطوير الساحل «الطيب»!

واحد تحت التراب والثاني في السجن.. أم توأم تصرخ: "مرات ابني شيطانة"

مؤلف أغنية"سطلانة" يرد على غضب جمهور الزمالك منها.. ويكشف سبب نجاحها

تحويشة العمر

أمين الفتوى: المرأة المتزوجة يجوز لها "النمص" ولها ثواب - فيديو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

تحويشة العمر

د هند جاد

دكر مزاجنجى..

وائل لطفي

تطوير الساحل «الطيب»!

ماجد حبته

مونديال المشردين!

لواء.حمدى البطران

حديث عن المعاناة

منة عبيد

بيت الروبى .. جاب العيد

حسين دعسة

البنك الدولى يطلق "مختبر استثمار القطاع الخاص".. مغامرة فى الأسواق الناشئة

لواء.حمدى البطران

«حكاية هوى»

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

بايدن: حكومة نتنياهو هى الأكثر تطرفًا فى إسرائيل منذ «جولدا مائير»

"عصيان مدنى".. ماذا سيحدث فى احتجاجات إسرائيل الثلاثاء القادم؟

مستوطنون يعتدون على أراضى المواطنين فى أريحا ونابلس ويلوثون مياه الشرب