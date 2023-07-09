بعد انتهاء الامتحان.. غرق طالب ثانوية أزهري فى مياه النيل بأسوان

شهدت مشرحة كوم أمبو شمال محافظة أسوان، استقبال جثة طالب لفظ أنفاسه الأخيرة غرقًا بمياة نهر النيل بقرية النجاجرة التابعة لدائرة المركز، وذلك بعد انتهاء امتحانات الثانوية الأزهرية.



وترجع التفاصيل عندما تلقى مركز شرطة كوم أمبو شمال محافظة أسوان إخطارًا يفيد بغرق طالب ثانوية أزهرية أثناء السباحة فى مياة نهر النيل وتحديدًا بقرية النجاجرة التابعة لدائرة المركز، وعلى الفور توجهت سيارة الإسعاف لنقل الجثة إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على الطبيب الشرعي لتحديد السبب الفعلى للوفاة واستخرج تصريح الدفن لتسليمه إلى أهله وذويه.

وتبين بالتحريات الأولية أن بعد انتهاء امتحانات الثانوية الأزهرية قرر من الطلاب التوجه للسباحة بمياة نهر النيل، وأثناء سباحتهم لفظ طالب منهم يدعى "حمزة أحمد ابوالمجد" أنفاسه الأخيرة غرقًا، وعلى الفور تم انتشال جثته تم نقلها إيداعها بالمشرحة تحت تصرف النيابة.



وتبين بانتقال الاجهزة الأمنية إلي مكان الواقعة وبالتحريات افادت انه لاوجود أي شبه جنائية وأن الشاب لقي مصرعه اثناء السباحة في مياه النيل.

وصرحت النيابة العامة بتسيلم الجثمان الي ذويه وذلك لنقله إلي مثواه الأخير وتم تحرر محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.