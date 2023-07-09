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الأحد 09 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": إجلاء 20 ألف شخص بسبب الفيضانات فى منغوليا

الفيضانات
الفيضانات

أفاد الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر، بأنه تم إجلاء 20 ألف شخص بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي تشهدها أولان باتور عاصمة منغوليا وفقًا لقناة "القاهرة الإخبارية".

وتضرر من الأمطار الغزيرة والفيضانات 128 ألف شخص من 31 ألفًا و600 أسرة.

ولا تزال الفيضانات الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة التي بدأت في 3 يوليو تؤثر على حياة الناس في أولان باتور، حيث تدفق مستويات المياه عند مستويات فيضانات خطيرة.

فيما ينفذ الجيش المنغولي وضباط الطوارئ أنشطة الإنقاذ والإغاثة من الفيضانات، وإقامة مراكز إغاثة، وتوزيع مواد الإغاثة، وتطهير مياه الفيضانات.

الفيضانات في منغوليا منغوليا أولان باتور عاصمة منغوليا القاهرة الإخبارية

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