الانتهاء من غرس أكثر من 130 ألف شجرة بنطاق بني سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، خطة غرس الأشجار والشتلات التي تم توزيعها على الوحدات المحلية والمناطق الصناعية ومديرية الزراعة والمنطقة الأزهرية بالمحافظة، ضمن المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف الحفاظ على البيئة، موجهًا الجهات ذات الصلة بالمتابعة المستمرة مع التوعية بأهمية الحفاظ عليها ورعايتها وعدم إهدارها.

أفاد تقرير الوحدة الاقتصادية بديوان عام المحافظة، الذي أعده "د. علاء سعيد"مدير الوحدة أنه خلال 100 يوم في الفترة من 20مارس حتى 30يونيو الماضي، قد تم غرس 132 ألف و550 شجرة زينة ومثمرة تنوعت بين (ليمون، برتقال، يوسفي، رمان، كافور، ماهونجي، أكاسيا سالجنا، كينو كاربس، كازورينا، تيفيتا) بنطاق الوحدات المحلية لمراكز المحافظة السبع، بجانب المنطقتين الصناعيتين ببياض العرب وكوم أبو راضي ومديرية الزراعة وبعض المدارس التجريبية والزراعية والمنطقة الأزهرية، والطرق والجزر الوسطى، والجهات الحكومية (الجامعات، المدارس، مراكز الشباب.

وذلك تنفيذًا لتكليفات المحافظ بتضافر الجهود وتكاملها لتعظيم الاستفادة من هذه المبادرة لإضفاء الشكل الجمالي والحضاري على المدن والميادين والشوارع الرئيسية ومداخل القرى بدائرة المحافظة من خلال التنسيق بين الجهات المعنية من (الوحدات المحلية- الزراعة- الصحة- التربية والتعليم- الشباب والرياضة- التضامن - المناطق الصناعية)، وكذا تفعيل دور الشباب والمجتمع بكل فئاته، واستثمار حماسهم وإبداعاتهم في خدمة المجتمع بالتعاون مع الجهاز التنفيذي.

حيث تم عقد 32 ندوة توعوية لعدد 3530 طالبًا للحفاظ على الأشجار من خلال مديرية التربية والتعليم، وتكوين عدد من الفرق الطلابية للمشاركة في غرس الأشجار داخل 462 مدرسة بالتعاون مع الوحدات المحلية، في حين نفذت مديرية الشباب والرياضة 12 لقاءً تعريفيًا بالمبادرة لأكثر من 420 شابًا وفتاة ، داخل مراكز الشباب بالقرى.

وتضمن التقرير اتخاذ حزمة من الإجراءات والآليات التي من شأنها الحفاظ على استدامة الأشجار وعدم التعدي عليها مع توفير مصدر ري دائم ومستمر لها، وتدبير عمالة لازمة لرعاية الأشجار كلا فيما يخصه، وإعداد تقرير ربع سنوي بمعرفة الجهات المستلمة للأشجار عن حالتها، فضلًا عن الاستعانة بإدارة الإرشاد الزراعي والبساتين بمديرية الزراعة كجهة فنية متخصصة للمساعدة في رعاية الأشجار، والتأكيد على مسئولي المصانع بالمناطق الصناعية برعاية بالاشجار المنزرعة على الطرق أمام المصانع.