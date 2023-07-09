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الأحد 09 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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المطران چان ماري شامي يلتقي شباب "مسيرة الكاثوليكية"

جان ماري شامي
جان ماري شامي

التقى اليوم المطران چان ماري شامي، النائب البطريركي العام للروم الملكيين الكاثوليك بمصر والسودان وجنوب السودان، شباب مسيرة علامات، المسيرة العاشرة للشباب القبطي الكاثوليكي بمصر.

وحدث الشباب حول مسيرة العلامات في حياته الشخصية، وكيف بدأت من لبنان مرورًا بفرنسا وإيطاليا وصولًا لمصر، وكيف سار الرب معه وأرشده من خلال العديد من العلامات التي أنارت له الطريق.

وشرح بعض العلامات للشباب ومعانيها، وطبقها عمليًا من خلال عمل ترانيم بأداء حركي بمشاركة الشباب وأباء المسيرة.

وقدم الأب فرنسيس وحيد، خادم المسيرة الشكر، للمطران على وجوده ومشاركته مع شباب المسيرة هذه الأوقات المثمرة.

چان ماري شامي ة نيافة المطران جان ماري شامي النائب البطريركى العام الأب جان ماري شامي المطران جان ماري شامي جان ماري شامي

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