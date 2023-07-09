المطران چان ماري شامي يلتقي شباب "مسيرة الكاثوليكية"

التقى اليوم المطران چان ماري شامي، النائب البطريركي العام للروم الملكيين الكاثوليك بمصر والسودان وجنوب السودان، شباب مسيرة علامات، المسيرة العاشرة للشباب القبطي الكاثوليكي بمصر.

وحدث الشباب حول مسيرة العلامات في حياته الشخصية، وكيف بدأت من لبنان مرورًا بفرنسا وإيطاليا وصولًا لمصر، وكيف سار الرب معه وأرشده من خلال العديد من العلامات التي أنارت له الطريق.

وشرح بعض العلامات للشباب ومعانيها، وطبقها عمليًا من خلال عمل ترانيم بأداء حركي بمشاركة الشباب وأباء المسيرة.

وقدم الأب فرنسيس وحيد، خادم المسيرة الشكر، للمطران على وجوده ومشاركته مع شباب المسيرة هذه الأوقات المثمرة.