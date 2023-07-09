ads
الأحد 09 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

المؤبد غيابيا لنقاش وتغريمه 100 ألف جنيه بتهمة الاتجار في المخدارت

ارشيفيه
ارشيفيه

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة نقاش بالسجن المؤبد غيابيا، وتغريمه مبلغ مالي قدره مائة ألف جنيه عما أسند إليه ومصادرة المخدر والمبلغ المالي الهاتف المحمول المضبوطين، وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.

ترجع أحداث القضية المقيدة برقم 1073 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة اللبان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط قسم شرطة اللبان بضبط المتهم وبحوزته مواد مخدرة بدائرة القسم.
توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة اللبان، بأنه حال المرور الأمني بدائرة القسم، أبصرت القوة الأمنية المتهم "س.م.م"، نقاش، الذي ما ابصر القوة الأمنية حتى ألقى من يده علبة سجائر.

وتبين أن بداخلها 10 قطع لمخدر الحشيش، فتم ضبطه، وتفتيشه عثر بحوزته علي مبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة المضبوطة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق ، حيث ثبت من تقرير المعمل الكيميائي أن ال10 قطع المضبوطة لمخدر الحشيش، ووزنت 12.77جراما، 
وأن المتهم قد ارتكب الجناية المعاقب عليها بمقتضى نصوص القانون، ولذلك وبعد الاطلاع على مواد الإجراءات الجنائية قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية والتي أصدرت قرارها سالف الذكر.

إتجار فى المواد المخدرة إسكندرية الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية السجن المؤبد الكيميائي المصاريف الجنائية بالاتجار في المواد المخدرة

الأكثر قراءة

رئيس رابطة الأندية: تغيير اسم الدورى المصرى

مصدر أمنى يكشف كواليس وفاة عنصر إرهابى داخل محبسه

«العالم علمين».. مهرجان العلمين الجديدة يستعد لاستقبال مليون زائر فى أضخم فعاليات فنية وترفيهية فى الشرق الأوسط

مباحث المنصورة تكشف لغز اختفاء فتاة قاصر بالدقهلية

جامعة أسيوط تشهد انطلاق فعاليات معسكر نادى ريادة الأعمال (صور)

هشام طلعت مصطفى: لست طرفًا فى هدم "مطعم الساحل الشمالى".. ولم أسافر منذ أسبوع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

تحويشة العمر

د هند جاد

دكر مزاجنجى..

وائل لطفي

تطوير الساحل «الطيب»!

ماجد حبته

مونديال المشردين!

لواء.حمدى البطران

حديث عن المعاناة

منة عبيد

بيت الروبى .. جاب العيد

حسين دعسة

البنك الدولى يطلق "مختبر استثمار القطاع الخاص".. مغامرة فى الأسواق الناشئة

لواء.حمدى البطران

«حكاية هوى»

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

بايدن: حكومة نتنياهو هى الأكثر تطرفًا فى إسرائيل منذ «جولدا مائير»

"عصيان مدنى".. ماذا سيحدث فى احتجاجات إسرائيل الثلاثاء القادم؟

مستوطنون يعتدون على أراضى المواطنين فى أريحا ونابلس ويلوثون مياه الشرب