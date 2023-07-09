المؤبد غيابيا لنقاش وتغريمه 100 ألف جنيه بتهمة الاتجار في المخدارت

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة نقاش بالسجن المؤبد غيابيا، وتغريمه مبلغ مالي قدره مائة ألف جنيه عما أسند إليه ومصادرة المخدر والمبلغ المالي الهاتف المحمول المضبوطين، وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.

ترجع أحداث القضية المقيدة برقم 1073 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة اللبان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط قسم شرطة اللبان بضبط المتهم وبحوزته مواد مخدرة بدائرة القسم.

توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة اللبان، بأنه حال المرور الأمني بدائرة القسم، أبصرت القوة الأمنية المتهم "س.م.م"، نقاش، الذي ما ابصر القوة الأمنية حتى ألقى من يده علبة سجائر.

وتبين أن بداخلها 10 قطع لمخدر الحشيش، فتم ضبطه، وتفتيشه عثر بحوزته علي مبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة المضبوطة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق ، حيث ثبت من تقرير المعمل الكيميائي أن ال10 قطع المضبوطة لمخدر الحشيش، ووزنت 12.77جراما،

وأن المتهم قد ارتكب الجناية المعاقب عليها بمقتضى نصوص القانون، ولذلك وبعد الاطلاع على مواد الإجراءات الجنائية قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية والتي أصدرت قرارها سالف الذكر.