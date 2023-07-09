رمضان عبدالمعز: لا بد أن يتغير الإنسان بعد أدائه الحج

قال الداعية الإسلامي الشيخ رمضان عبدالمعز، إن الإحسان يكون في كل شيء، في البر بالوالدين وجميع المعاملات بدليل قول النبي عليه السلام "إن الله كتب الإحسان على كل شيء".

بعد انتهاء العبادات يجب أن نعمل

وأضاف، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، والمذاع عبر فضائية "dmc"، إن هناك منهجًا قرآنيًا أنه بعد انتهاء العبادات يجب أن نعمل بدليل قوله تعالى "فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ"، أي بالدعاء والاستغفار، مشيرًا إلى أن يوم الجمعة هو خير يوم طلعت عليه الشمس، مستدلًا بقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ".

وتابع، أن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نترك الدنيا ونلجأ لطاعته، ولم يأمرنا بالنوم بعدها ولكن قال انتشروا في الأرض وهذا حث من الله على العمل، مؤكدًا أن الطاعة بعدها طاعة ولا بد أن يتغير الإنسان للأفضل بعد أدائه الحج.