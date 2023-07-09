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الأحد 09 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية" تستعرض معلومات عن مرشحي رئاسة أوزبكستان

مرشحي رئاسة أوزبكستان
مرشحي رئاسة أوزبكستان

استعرضت قناة "القاهرة الإخبارية" معلومات عن مرشحي الرئاسة في أوزبكستان، حيث من المقرر أن يصوت في الانتحابات 19.8 مليون نخب أوزبكي، ويتنافس 4 مرشحين على منصب الرئيس.

الانتخابات الرئاسية في أوزبكستان

وفي السطور التالية نرصد معلومات عن مرشحي الرئاسة في أوزبكستان:

شوكت ميرضيائيف

مرشح عن حزب الديمقراطي الليبرالي، وتولى منصب رئيس أوزبكستان منذ عام 2016.

كما شغل ميرضيائيف منصب رئيس الوزراء من عام 2003 إلى 2016.

أولوغبك عنايتوف

مرشح عن حزب الشعب الديمقراطي، وتولى منصب نائب رئيس البرلمان منذ عام 2020، كما شغل منصب وزير التعليم لمدة 5 سنوات حتى عام 2018.

وراباخان محمودوفا

مرشحة عن حزب العدالة الاشتراكي الديمقراطي، تولت منصب عضو مجلس الشيوخ، وشغلت منصب القاضي السابق في المحكمة العليا.

عبد شكر حمزايوف

مرشح عن حزب البيئة الأوزبكي، تولى منصب زعيم الحزب البيئي لأوزبكستان منذ عام 2021، وعُين رئيسًا للجنة حماية البيئة.

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