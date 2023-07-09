رئيس جامعة طنطا: خطة متكاملة لتطوير القطاع الطبى بالمستشفيات الجامعية

أكد الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا أنه تم إعداد خطة متكاملة لتطوير القطاع الطبي خلال مدة 4 سنوات تستهدف مضاعفة عدد الأسرة من 2050 سريرا إلى 4000 سرير من خلال تنفيذ المشروعات الجديدة مثل مستشفى 900900 والتي تم الانتهاء من تنفيذ الأساسات العميقة لها بنسبة 80 % بإجمالي مساحة 16 ألف متر، والبدء في تنفيذ مستشفى الطوارئ الجديدة وقريبا سيتم افتتاح مستشفى جراحات الكلى.

وقال رئيس الجامعة في بيانه إنه تم افتتاح مستشفى الجراحات الجديد بتاريخ 21 مايو 2023 بإجمالي تكلفة 635 مليون جنيه وبطاقة استيعابية 766 سريرا و68 غرفة عناية مركزة، و18 غرفة عمليات جراحية مجهزة على أعلى مستوى، كما تم ترخيص 6 مراكز للتميز العلمي في المجال الطبي وزيادة عدد الأسرة بالعناية المركزة إلى 456 سريرا بنسبة زيادة قدرها 40 % عن العام 2020 وتضاعفت أعداد أجهزة الغسيل الكلوي إلى 73 جهازا للعام 2022 في مقابل 30 جهازا للعام 2020، مما ترتب عليه زيادة مطردة لتقديم الخدمات الصحية للمرضي خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة من (835,001) حالة عام 2020 إلى حوالي (1,651,656) حالة عام 2022 بنسبة زيادة تقترب من الضعف (97,8 %) موضحا أنه تم إنهاء قوائم الانتظار لمرضى القلب 4 مرات متتالية.

وأضاف أن الجامعة تولى اهتمام كبير لدعم المبادرات الرئاسية المجتمعية مثل "حياة كريمة" وحدثت طفرة غير مسبوقة في أعداد قوافل الجامعة التي تخدم المرضى في القرى الأكثر احتياجا وتدعم مبادرة حياة كريمة حيث زاد عددها من من 41 قافلة عام 2020 إلى إجمالي 818 قافلة حتى عام 2023 لتخدم 334,430 مستفيدا من القوافل الشاملة حتى عام 2023 بزيادة قدرها 1014 % وتكلفة قدرها 24,825,000 جنيه وتضم أيضا 24 قافلة خارج نطاق الجامعة وبالمحافظات الحدودية بإجمالي 20768 مستفيدا عام 2022.