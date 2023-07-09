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الأحد 09 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

مطران الجيزة يلتقي الشباب القبطي الكاثوليكي في "علامات"

الأنبا توماس عدلي
الأنبا توماس عدلي

أعلن المركز الإعلامي للكنيسة الكاثوليكية في مصر، أن الأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف، التقى شباب مسيرة علامات، في اليوم الثالث من مسيرة علامات، المسيرة العاشرة للشباب القبطي الكاثوليكي بمصر.

دار اللقاء حول "العلامات في حياة المولود أعمى" وكيف كانت مسيرة العلامات في حياة هذا الشاب، الذي ظل وحيدًا بدون أبويه اللذان تخليا عنه، كما فعل كل من حوله، عدا يسوع وحده، ففي النهاية ظل وحده يسوع برفقته.

وأوضح بعض العلامات في حياة المولود أعمى، ومنها الطين الذي جبله على عينيه، الطريق الذي أخذها حتى يصل لبركة سلوام حتى يغتسل هو "علامة" أيضًا، وجميعها عملت على تغيير حياته.

ورحب الأب فرنسيس وحيد، خادم المسيرة، بصاحب النيافة وشكره لحضوره ومجهوداته من أجل المسيرة والشباب.

جديرًا بالذكر أن مسيرة علامات تسير بيومها الثالث، وتستمر من ٧ حتى ١٤ يوليو، بدأت بالقاهرة وتتابع بالفيوم وتنتهي بالإسكندرية، تهدف المسيرة الشباب الباحثين عن الدعوة وتحديد قرارات هامة في حياتهم.

الانبا توماس عدلي الانبا توماس عدلي مطران الفيو الانبا توماس عدلي مطران الجيزة الانبا توماس عدلي مطران الفيوم

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