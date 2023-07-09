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الأحد 09 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

وكيل الإكليريكية يلتقي شمامسة ايبارشية حدائق القبة للأقباط الأرثوذكس

الأنبا ميخائيل
الأنبا ميخائيل

 أعلن المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة القمص موسى ابراهيم متحدث الكنيسة الرسمي، أن نيافة الأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة والوايلي والعباسية، ووكيل الكلية الإكليريكية القداس الإلهي، صلى في كنيسة الشهيد أبي سيفين بحدائق القبة، بمشاركة الآباء كهنة الكنيسة وأبناء الكنيسة من طلاب مدرسة الشمامسة بها في المراحل العمرية المختلفة (الابتدائية والإعدادية والثانوية).

وألقى عظة مبسطة عن إنجيل العذارى الحكيمات، مشيرًا إلى أهمية القداس الإلهي والصلوات وقراءة الكتاب المقدس وتقديم المحبة للآخرين، لملء أوعيتنا زيتًا.

الانبا ميخائيل الأنبا ميخائيل الأسقف العام الأنبا ميخائيل الأسقف العام لحدائق القبة الأنبا ميخائيل الأسقف العام لقطاع كنائس حدائق القبة الأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة

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