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الأحد 09 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

15 يوليو.. استئناف فعاليات مسرحية "الثعبان يبتلع الشمس" بالمحلة

العرض المسرحي الثعبان
العرض المسرحي "الثعبان يبتلع الشمس

يشهد مسرح 23 يوليو بمدينة المحلة الكبرى استعدادات خاصة لاستقبال فعاليات العرض المسرحي "الثعبان يبتلع الشمس".

وقررت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، استئناف العروض بداية من يوم السبت الموافق 15 يوليو، وحتى يوم 18 من نفس الشهر، وذلك بعد توقفها خلال إجازة عيد الأضحى.

تدور أحداث العرض المسرحي الذي يقوم ببطولته فرقة أطفال مسرح 23 يوليو بالمحلة حول العالم الافتراضي الذي يعيش به سكان العالم، وكيف تحولوا من بشر إلى مجموعة من الروبوتات، حيث أصبحت الآلات تسيطر على كافة مجالات الحياة، في ذات الوقت الذي يحاول فيه "أبوفيس" في تنفيذ خطته للسيطرة على العالم من خلال إطلاق فيروس خفي داخل لعبة.

يقوم بتجسيد الشخصيات على المسرح: سلمى كريم، باترك نصر الله، أحمد عبد السلام، مهند سركيس، عهد علي، بسمة جمال، ودنيا ناجي، تأليف هالة مصطفى، أغاني وأشعار مجدي الحمزاوي، ألحان حسام الشريف، غناء بسنت شميس وطارق أحمد، ديكور حسين راشد، استعراضات خالد النموري، مخرج منفذ عبد العزيز خفاجي وأحمد عبد السلام، ومن إخراج إبراهيم الطنطاوي.

استقبال فعاليات العرض المسرحي الثعبان يبتلع الشمس مسرح التزام

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