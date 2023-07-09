وزير الخارجية السوداني: لن نتعامل مع إيجاد ما لم يتم إبعاد كينيا

أعلنت وزارة الخارجية السودانية، الأحد، أنها لن تتعامل مع مبادرة إيجاد ما لم يتم إبعاد كينيا عن رئاسة اللجنة الرباعية.

وشدد وزير الخارجية السوداني علي الصادق، على أن الحكومة السودانية لن تتعاون مع مبادرة إيجاد إذا استمرت رئاسة كينيا للجنة الرباعية المعنية بالأزمة في السودان.

كما حذر الصادق من أن تجميد عضوية السودان في الاتحاد الافريقي سيعرقل قبول أى مبادرة أو اتفاق لا يتم مشاورة الحكومة السودانية بشأنها، مشيرا إلي أن قوات الدعم السريع لم تلتزم بما تم الاتفاق عليه في جدة برفض إخلاء المستشفيات والمنازل والمواقع المدنية، وفقا لما أوردته قناة العربية.

واتهم وزير الخارجية المبعوث الأممي فولكر بيرتس، بتعقيد العملية السياسية والابتعاد عن مهامه الأساسية بدعم أحزاب وإقصاء أخري.