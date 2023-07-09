محلل سياسى: معركة السودان ستحسم لصالح الجيش

قال إبراهيم مطر، المحلل السياسي، إن الغرب يوجد به فرقاء سياسيين وصفهم بالمنافقين الذين لايهمهم سوى المنصب ولديهم أجندة تسمى الشرق الأوسط الجديد ويسعون لتثبيت رؤيا يقوم بها "لوبي" معين، للتوسع في بيع السلاح.

وأضاف، خلال مداخلة عبر "سكايب"، لبرنامج "هذا المساء"، مع الإعلامي محمد عبدالرحمن، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن هذه السياسة أغلب العالم ابتلع طعمها ولكن العالم الثالث يقاوم ولن يخشى من شيء.

وأكد أنه على ثقة أن المعركة بالسودان سيتم حسمها لصالح الجيش السوداني ضد هذا التمرد، وسيعود الأمن والأمان للبلاد رغم التكلفة العالية وفقدان الكثير من الأشخاص.

وتابع، أن قوات الدعم السريع قاموا بما لم يقم به غيرهم من اغتصاب النساء والفتيات، ويروعون الآمنين، مشيرًا إلى أن الفريق عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة، قال إن هؤلاء المتمردون يتمركزون داخل المنازل وطالب المواطنين بمغادرتها لأنهم سيقومون بمطاردتها.