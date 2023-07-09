محافظ بورسعيد يتابع سير العمل بعدد من إدارات الديوان العام

تابع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، سير ومستجدات الأعمال في عدد من المشروعات التي تشرف عليها إدارات أملاك الدولة والمساحة والتخطيط العمراني بالديوان العام.

جاء ذلك بحضور المهندس المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، وعبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد، وعدد من مديري الإدارات المختصة ومستشاري المحافظة.

واستمع محافظ بورسعيد لشرح موجز من مديري الإدارات حول الجهود المبذولة في عدد من الملفات، كما تم استعراض مستجدات سير العمل في عدد من المشروعات من خلال عرض مستشار المحافظة للمساحة للموقف التنفيذي الحالي.

ووجه محافظ بورسعيد بدراسة عدد من المقترحات الخاصة بالمشروعات الجاري تنفيذها والتنسيق بين الجهات المختصة بالعمل، كما وجه بسرعة إنجاز العمل في عدد من الملفات الهامة، ومواكبة أعمال التطوير التي تشهدها محافظة بورسعيد في كافة القطاعات، موجها باستمرار تطوير الأداء وتكثيف الجهود، بما يضمن تحقيق أفضل مستوى من العمل.

اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد

اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد