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الأحد 09 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"اكسترا نيوز" تستعرض التوقعات المستقبلية لوكالة "فيتش" بشأن السياحة في مصر (فيديو)

السياحة في مصر
السياحة في مصر

استعرضت فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم الأحد، التوقعات المستقبلية لوكالة “فيتش” بشأن السياحة في مصر.

التوقعات المستقبلية لوكالة "فيتش":

استمرار زيادة السياح بمتوسط نمو سنوي 5.4% في 2023 – 2027.

 

استمرار تدفق الوفود السياحية في 2023 لمستويات أعلى من 2019.

 

زيادة السياح الوافدين إلى 15.2 مليون وافد في 2023 – 2027.

 

زيادة عائدات السياحة الدولية إلى 17.4 مليار دولار في 2027.

 

الاستفادة من الطلب على السفر بعد عمليات الإغلاق العالمية.

 

زيادة أعداد الوافدين بنسبة 11.6% على أساس سنوي في 2023.

 

وصول أعداد الوافدين إلى 13.1 مليون في 2023.

 

ارتفاع الإيرادات السياحية لنحو 14.4 مليار دولار.

 

من المتوقع أن يتصدر الأوروبيون الوفود القادمة إلى مصر.

 

تأتي السياحة الوافدة من منطقة الشرق الأوسط في المركز الثاني.

فيتش وكالة فيتش السياحة في مصر السياحة مصر التوقعات المستقبلية تستعرض اكسترا نيوز

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