ads
الأحد 09 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ترقية 9 أعضاء بهيئة التدريس وتعيين 9 مدرسين بجامعة طنطا

جامعة طنطا
جامعة طنطا

وافق مجلس جامعة طنطا في جلسته الأخيرة المنعقدة برئاسة الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة على منح اللقب العلمي لوظيفة أستاذ لكل من نهله السيد جمعه، محمد محمد الليثي بكلية طب الأسنان.

كما وافق المجلس على التعيين في وظيفة أستاذ مساعد لكل من احمد عاطف عبد الخالق بكلية الطب، نجوى ابراهيم الشناوي بكلية الآداب، حسن دياب غانم، حمزة السيد خليل بكلية التربية النوعية، اسلام محمد جادو، زينب فريد فؤاد، بسمة محمود عبد الحميد بكلية التمريض.

كما وافق المجلس على التعيين في وظيفة مدرس لكل من داليا وجيه فايز، عصمت مصباح يوسف بكلية التربية، عمرو محمد عبد النبي، ريهام محمود عبد القوى بكلية التجارة، هند على ابراهيم الجنش، رانيا خضر اسماعيل، انغام ابراهيم صادق بكلية طب الأسنان ، محمد وليد الميداني ، اسراء عبد الرافع شبل راضي بكلية التربية الرياضية.

والموافقة على منح (١٦١) درجة دبلوم، وعدد ( ١٥٠)  درجة ماجستير ، وعدد ( ٩٣) درجة دكتوراه ، وعدد (٦) درجة دكتور الصيدلة المهنية.

ترقية ٩ أعضاء بهيئة التدريس وتعيين ٩ مدرسين بجامعة طنطا أستاذ مساعد التربية الرياضية الهيئة العامة لتعليم الكبار الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا الخطة الأستراتيجية العام المالي 2022 2023 بكلية التربية النوعية بكلية طب الأسنان بكلية الآداب بكلية الطب

الأكثر قراءة

"هديكى ورق الامتحان".. حيلة "مدرس" لاستدراج طالبة إلى منزله لانتهاك براءتها بالبحيرة

صفقة بـ4 ملايين جنيه.. سيدة تستغل ابنها فى تصنيع الاستروكس بالمقطم

الزمالك يصعّد الناشئين للفريق الأول قبل مباراة الأهلى

وزيرة البيئة: حملة تنظيف قاع البحر بالأنفوشى الأكبر لأهميته التاريخية

يحضره نجوم الفن والرياضة.. تفاصيل حفل توزيع جوائز مهرجان العلمين الجديدة 2023

هبوط حاد لمؤشرات البورصة فى الختام.. وEGX70 يهوى قرب 7%

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منة عبيد

بيت الروبى .. جاب العيد

حسين دعسة

البنك الدولى يطلق "مختبر استثمار القطاع الخاص".. مغامرة فى الأسواق الناشئة

لواء.حمدى البطران

«حكاية هوى»

د.أحمد الخميسى

محمود قرنى.. قصيدة الوداع

ماجد حبته

عالم بلا أسلحة كيماوية!

وائل لطفي

الساحل الشرير والساحل الأكثر شرًا

خالد حريب

الحوار الوطنى.. خريطة قضايا مصر بالطول وبالعرض

د.كريمة الحفناوى

احتفال سفارة جمهورية فنزويلا البوليفارية بذكرى ميثاق الاستقلال الوطنى

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

الاتحاد الأوروبي يدعو لضرورة الضغط على إسرائيل لحل النزاع الفلسطيني

الخارجية الفلسطينية تدين رفض حكومة نتنياهو إخلاء بؤرة حومش الاستيطانية شمال الضفة

رئيس وزراء فلسطين: حكومات إسرائيل المتعاقبة لا تريد إقامة دولة فلسطينية