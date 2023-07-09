بسبب خلافات 13 عامًا.. حقيقة إلغاء حفل عمرو دياب فى بيروت

أذاعت قناة العربية الإخبارية حقيقة إلغاء حفل عمرو دياب في لبنان.

وقال التقرير إنه بين الإلغاء وتشوق الجمهور لمقابلة الفنان بعد 13 عامًا من الغياب تضاربت أحاديث حول حفل عمرو دياب بلبنان".

وأوضح التقرير أن القصة بدأت عام 2009 عندما قرر جان صاليبا اللبناني إقامة حفل للفنان المصري عمرو دياب في لبنان، ولكن في ذلك الوقت لم يكن الإقبال على الحفل كبيرًا وتم بيع في حدود 200 تذكرة فقط بسبب التضخم والأزمة الاقتصادية في لبنان.

ورغم توزيع التذاكر على الصحفيين والإعلاميين لزيادة عدد الحضور لم يكن العدد كافيًا لإقامة الحفل فتم إلغاؤه، حيث كان الخلاف علي العربون التي تقاضته إدارة أعمال عمرو دياب وقتها والتي تقدر بـ250 ألف دولار.

وطالب المنتج جان صاليبا، من إدارة أعمال الفنان إعادة العربون بما أن الحفلة لم تبع تذاكرها كاملة وتم إلغاؤها، ولكن رفضت الإدارة وأخلت ببنود العقد.

وبدأت من هنا سلسلة التقاضي بين صاليبا ودياب، إلي أن توفي المنتج إثر إصابته بفيروس كورونا، وكان متضررًا ماديا وقتها بمستحقاته من عمرو دياب.

والآن وبعد 13 عامًا من الخلاف تم الإعلان عن حفل لعمرو دياب في لبنان وتحديدا بيروت في 19 اغسطس المقبل، وهنا اشتعلت الأزمة مرة ثانية، وانتشرت أنباء عن إلغاء الحفل بالاستناد للدعوي السابقة لجان صاليبا، ولكن نفي المستشار القانوني للشركة المنظمة للحفل الشائعات.

ونفي المستشار القانوني للشركة المنظمة للحفل الشائعات، موضحًا أنهم سيتخذون جميع الاجراءات القانونية تجاه من نشرها بهدف الإضرار بالشركة وبالفنان.