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الأحد 09 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

توريد 171 ألفًا و617 طنًا من القمح لمخازن الغربية

القمح
القمح

أعلن الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، عن استمرار العمل بمواقع التخزين داخل الشون والصوامع لاستقبال محصول القمح المحلي، حيث تم اليوم استلام ٤٩ طنا من القمح المحلي، موزعة ما بين ٢٢.٧ طن من البنك الزراعي، و٢٦.٣ طن من شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا، ليصل بذلك إجمالي ما تم توريده إلى ١٧١ ألفا و٦١٧ طنا من القمح المحلي، بإجمالي نسبة ٩٨.٤٪ من المستهدف.

ووجّه رحمي باستمرار تقديم الدعم لكافة المزارعين لاستلام محصول القمح داخل الجمعيات الزراعية ومواقع التخزين المنتشرة داخل مراكز المحافظة الثمانية، والبالغ عددها ٢٢ موقع تخزين.

وفي سياق متصل، وجّه المحافظ، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع الوحدات المحلية ومباحث التموين باستمرار حملات الرقابة والتفتيش على كافة الجهات التي تستخدم القمح المحلي بشكل مخالف للقانون.

توريد ١٧١ الف ٦١٧ القمح لمخازن الغربية

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