خريطة القوافل الطبية العلاجية المجانية في قرى دمياط
أعلنت مديرية الصحة بدمياط عن خطة القوافل الطبية المجانية خلال النصف الثانى من عام ٢٠٢٣ بداية من يوليو الجارى وحتى نهاية ديسمبر .
هذا وتأتي تلك الخطة استكمالا للاستراتيجية المتعلقة بتغطية جميع المناطق والوصول بالخدمات الطبية والعلاجية لأهالى القرى بالمجان، حيث تتضمن القوافل عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعمل للتحاليل ووحدتين للأشعة والسونار وصيدلية لصرف العلاج اللازم بالمجان.
وفيما يلى بيان بتلك الخطة والتى تشمل مراكز المحافظة ومدينتى دمياط ودمياط الجديدة.