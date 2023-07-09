"غير صحيح".. أول رد من "التعليم" على شائعات تغيير امتحان الثانوية العامة بالمنوفية

قالت غرفة العمليات المركزية للثانوية العامة، إن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني تمكنوا من رصد عدد (4) حالات غش إلكتروني، حالتان فى مادة علم النفس والاجتماع، بمحافظتى القاهرة، والشرقية، وحالة واحدة فى مادة الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل) بمحافظة المنوفية، وحالة واحدة فى امتحان مادة الجولوجيا بمحافظة بنى سويف، حيث تم ضبط هؤلاء الطلاب لدى قيامهم بالغش باستخدام الهاتف المحمول، وقد تم التحفظ على أجهزة الهواتف المحمولة المستخدمة، وعمل محاضر إثبات حالة بالوقائع المضبوطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلاب الذين تم ضبطهم، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

وبالنسبة لما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى حول تصوير أجزاء من أسئلة مادة الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل)، داخل دورة مياه بإحدى اللجان بمحافظة الشرقية، فقد تم إحالة رئيس اللجنة ومراقب أول اللجنة إلى التحقيق العاجل بمقر الوزارة لمسئوليتهما الكاملة عن الواقعة.

أما بالنسبة لما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي من ادعاءات بشأن امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية بلجنة الشهيد طيار محمد عادل شبل الثانوية المشتركة التابعة لإدارة الباجور التعليمية بالمنوفية، وأنه تم تغيير الامتحان، تؤكد الوزارة أن الادعاءات غير صحيحة تماما وأنه تم تأخر دخول كراسات الأسئلة لعدد (9) طلاب باحدى لجان المدرسة، وتم تعويض هؤلاء الطلاب عن هذا الوقت، مشيرة إلى أن ما أثير عن تسريب الامتحان ادعاءات ليس لها أى أساس من الصحة.

وتجدد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تشديدها على عدم استخدام الطلاب أي من وسائل الغش المختلفة، مؤكدة على التصدى لأى محاولات غش، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أى مخالفات تحدث بالامتحانات.

وجدير بالذكر أن طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية الرياضيات (الدورالأول) سيؤدون يوم الثلاثاء الموافق 11 يوليو ٢٠٢٣ الامتحان في مادة الرياضيات التطبيقية (الديناميكا).

