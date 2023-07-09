رئيس هيئة الرعاية الصحية: نجاح تسجيل واعتماد 32 منشآة صحية تابعة بالإسماعيلية

أعلن الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، على نجاح اعتماد 12 من المنشآت الصحية التابعة للهيئة بالإسماعيلية وفقًا للمعايير المحدثة من GAHAR2021 والمعترف بها من منظمة الإسكوا العالمية، شملت 11 مركز ووحدة طب أسرة، إضافة إلى مستشفى الطوارئ والجراحات الدقيقة بأبو خليفة، كما أشار إلى نجاح تسجيل 20 منشآة صحية أخرى، لاجتيازهم معايير الجودة العالمية بما يضمن توفير أفضل خدمة ورعاية صحية للمواطنين.

ونوه إلى الإنتهاء من ميكنة 40 مركز ووحدة طب أسرة تابعة للهيئة بالمحافظة، إضافة إلى الإنتهاء من ربط مكاتب الدخول والخروج والطوارئ وميكنة العيادات الخارجية والأقسام الداخلية والطوارئ بـ 4 مستشفيات سالفة الذِكر، بالإضافة إلى تطبيق منظومة المعامل الإلكترونية الموحدة "LIS" بـ 42 معمل، والأرشفة الإلكترونية للأشعة "RIS/PACS" بـ 16 قسم للأشعة بالمنشآت الصحية بالإسماعيلية.

وأشار إلى تواجد 4 غرف مركزية وفرعية بفرع ومنشآت هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية لإدارة الأزمات والطوارئ مربوطة مع الدوائر الصحية والمرافق الحيوية بالمحافظة تحت مظلة الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة للتعامل الفوري مع أي أزمات أو أحداث طارئة بأعلى درجات السلامة والأمان العالمية.

ولفت الدكتور أحمد السبكي إلى تنفيذ 3000 برنامج تدريبي إلزامي وتخصصي لرفع كفاءة وتنمية قدرات الأطقم الطبية والإدارية بالمنشآت الصحية بالإسماعيلية، مؤكدًا تجهيز المنشآت الصحية وفقًا لأعلى المعايير العالمية، إضافة إلى ضمها لأمهر وأفضل الكوادر الطبية والإدارية، مشيرًا إلى أن نسبة رضاء منتفعي التأمين الصحي الشامل عن الخدمات والرعاية الصحية المقدمة بالمنشآت الصحية بالإسماعيلية بلغت 94,3%.

واستكمل السبكي أنه بلغت فاتورة تكلفة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية، 10,125 مليار جنيه، شملت 7.7 مليار جنيه تكلفة البنية التحتية للمنشآت الصحية، و1.9 مليار جنيه تكلفة التجهيزات الطبية وغير الطبية، و525 مليون جنيه قيمة التكلفة التشغيلية للمنشآت الصحية بمرحلة التشغيل التجريبى للمنظومة فى المحافظة.

وتابع أن مشروع التأمين الصحي الشامل هدية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لكل المصريين، مؤكدًا أنه يعد من أهم إنجازات الدولة في القطاع الصحي، ومشيرًا إلى بدء التشغيل الرسمي للمنظومة بالإسماعيلية منذ بداية العام المالي 2023/2022.