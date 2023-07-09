تفان وإخلاص.. لماذا كرّم السيسي رئيس هيئة قضايا الدولة السابق؟

منح الرئيس عبد الفتاح السيسي، وسام الجمهورية من الطبقة الأولى للمستشار محمد محمد بكر رئيس هيئة قضايا الدولة السابق بعدما سلم منصبه للمستشار مسعد عبد المقصود بيومي، رئيسًا لهيئة قضايا الدولة.

وأعرب الرئيس في هذا الصدد عن خالص التقدير للمستشارين والقضاة لجهودهم الكبيرة وما قدموه من عطاء وتفان وإخلاص على مدار مسيرتهم الممتدة في العمل القضائي.

السيرة الذاتية لـ "بكر"

- تاريخ وجهة الميلاد: 17\12\1952 محافظة القاهرة

- المؤهل: لیسانس حقوق دور مایو سنة 1974 بتقدير جيد جامعة عين شمس

- قبل توليه رئاسة هيئة قضايا الدولة شغل منصب رئيس قطاع جنوب القاهرة والجيزة أول - وعضو المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة

- التدرج الوظيفي: عين في درجة مندوب مساعد بالهيئة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 513 لسنة 1975 الصادر فى 28\5\1975

- تدرج في الوظائف القضائية بها إلى أن رقي إلى درجة مستشار بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 331 لسنة 1992 الصادر في 30\8\1992

- رقى إلى درجة وكيل بالهيئة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 1998 الصادر في 11\6\1998

- ثم رقي إلى درجة نائب رئيس هيئة قضايا الدولة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 221 لسنة 2000 الصادر في 10\5\2000

الأقسام التي عمل بها:-

الأقاليم - المكتب الفني - محكمة القيم والقيم العليا - قضاء إداري عقود وتعويضات - التفتيش الفني قضايا السكة الحديد - المحكمة الإدارية العليا - المحكمة الدستورية - التفتيش الفني - عضو لجنه صياغة ومراجعة قانون هيئة قضايا الدولة - التفتيش الفني رئيسا- قضاء اداری خامس ترقيات وجزاءات رئيسة - إداريه عليا ا رئيسا - رئيس قطاع الأقسام القضائية بالوجه القبلي بالإضافة إلى قسم المحكمة الإدارية العليا د ضرائب وأقسام القضاء الإداري والمحاكم الإدارية - رئيس لقطاع الأقسام القضائية بالإضافة إلى اختصاصات رئيس قطاع بالنسبة لقسم المنازعات الخارجية - رئيس قطاع القطاع الإداري - رئيس قطاع جنوب القاهرة والجيزة أول.

الانتدابات :

• انتدب للعمل مستشارا قانونية لوزارة الخارجية

• انتدب للعمل بقسم القضايا وتنفيذ الأحكام بهيئة النقل العام بالقاهرة

• انتدب للعمل مساعدا للمدعي العام الاشتراكي

• انتدب للعمل بمكتب مساعد وزير العدل لشئون الجهات المعاونة.

• انتدب للعمل عضوا باللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودة في الخارج بعض الوقت

• انتدب للعمل مكما في العديد من القضايا التحكيمية الهامة

• بموجب قرار وزير العدل رقم ۲۷۰4 لسنة ۲۰۱۹ شارك سيادته في المؤتمر الخامس عشر لرؤساء إدارات وهيئات قضايا الدولة والمنعقدة بمقر المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية التابع لجامعة الدول العربية ببيروت خلال الفترة من 8\7\2019 الي 10 \ 7 \ 2019

• الإعارات:

• أعير للعمل مستشارا قانونيا بالإدارة القانونية بلدية الكويت بدولة الكويت

• أعير للعمل مستشارا قانونيا بمكتب الشئون القانونية بالمؤسسة العامة السكنية بدولة الكويت.