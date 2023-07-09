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الأحد 09 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نائب محافظ القاهرة تعقد اجتماعا لمناقشة خطط وجهود تطوير حي المعادي

نائب محافظ القاهرة
نائب محافظ القاهرة خلال اجتماعها

عقدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، اجتماعا لمتابعة ملف تطوير حي المعادي استكمالا لخطط تطوير ورفع كفاءة الطرق به وخلق مظهرا حضاريا يليق به، بحضور اللواء دكتور طارق بحيري رئيس حي المعادي، ومنال محمود سكرتير الحي، ومديري إدارات الطرق و التخطيط و الدعم الفني بالمنطقة الجنوبية وحي المعادي .

وأكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، على أهمية تطوير حي المعادي  باعتباره أحد أهم أحياء المنطقة الجنوبية العريقة، والذي يتميز بمظهره الحضاري والمعروف بطريقة تخطيط شوارعه المميزة وميادينه العريقة، وتميزه بكثرة وتنوع النباتات والأشجار الكبيرة مما يكسب الحي طابعًا خاصًا جعله مقرا للعديد من الجاليات والسفارات والشركات الدولية، فكان من الضروري امتداد أيادي التطوير بصورة مستمرة تحقيقا لرضا المواطنين .

وأضافت نائب محافظ القاهرة، أنه حرصا على الارتقاء بالحي، تم عقد العديد من اللقاءات والاجتماعات مع جميع الأجهزة التنفيذية والمعنية و شركاء التنمية ومؤسسات المجتمع المدني، والخاصة بهذا الشأن للارتقاء بهذا الحي العريق من خلال رفع كفاءة الارصفة وتركيب الانترلوك ورصف الطرق المتهالكة ورفع كفاءة الإنارة وتقليم الأشجار وتكثيف حملات النظافة ووضع اللمسات الجمالية .

ووجهت عبدالمنعم بتحديد الشوارع ذات الأولوية العاجلة للتدخل الفوري بها سواء بالرصف أو تركيب الانترلوك للشوارع ذات الكثافة المرورية المنخفضة،مع مناقشة خطة توفير التمويل اللازم لأعمال التطوير مع مراعاة الشكل الجمالي في تصميمات الانترلوك و المواصفات القياسية والفنية، في أعمال التطوير والمواد المستخدمة لتحقيق عنصر الاستدامة و سهولة أعمال الصيانة. 

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حي المعادي تطوير حي المعادي المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

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