الاتحاد العام للجمعيات يعلن تأييده ودعمه الكامل لمشروع إنشاء التحالف الوطنى للعمل الأهلى

أعلن الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، عن تأييده ودعمه الكامل لمشروع القانون المقدم من النائب طارق رضوان و60 نائبًا بشأن إنشاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الذي وافقت عليه لجنة التضامن والأسرة وذوي الإعاقة، تمهيدًا لعرضه على اجتماع مجلس النواب،غدا الاثنين.

وأكد الاتحاد، أن التحالف كيان غير هادف للربح وله الشخصية الاعتبارية ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، ويهدف إلى تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي وتنمية المجتمع، وتعبئة الجهود الفرعية والجماعية، لإحداث مزيد من التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية، ورفع حالة الرضاء لدى المواطن، والتخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية، وتخفيف آثار ارتفاع الأسعار والمساهمة في تسهيل إتاحة السلع، والمساهمة في حل مشكلة البطالة، والعمل على التعبئة والحشد وتحريك الإمكانيات المادية والبشرية للوصول إلى المواطنين في كل نقطة في أرض مصر.