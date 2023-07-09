فتح باب التقديم لإكليريكية المحرق في القوصية بأسيوط

أعلنت الكلية الإكليريكية اللاهوتية بدير المحرق، بالقوصية، أسيوط، عن فتح باب التقديم للعام الدراسي 2022 - 2023 للحاصلين على درجة الليسانس أو البكالوريوس وما يعادلهما، وذلك اعتبارًا من أول يوليو الجاري.

واشترطت إدارة الكلية ألا يزيد سن المتقدم للالتحاق عن 30 سنة، مع تقديمه خطاب تزكية من الأب مطران أو أسقف الإيبارشية التابع لها، وكذلك تقديم ما يفيد موقفه من التجنيد، ومن المقرر أن يستمر قبول طلبات الالتحاق بإكليريكية "المحرق" حتى نهاية شهر أغسطس.

وفي سياق آخر، نظمت خدمة قطاعي ثانوي وجامعة بإيبارشية ببا والفشن وسمسطا، أمس، لقاءً روحيًا لأبناء الإيبارشية، في مسرح سان جورج بمقر المطرانية.

حاضر في المؤتمر إلى جانب نيافة الأنبا إسطفانوس أسقف الإيبارشية، صاحبا النيافة الأنبا بافلي الأسقف العام لقطاع كنائس المنتزه، الأنبا مكاريوس أسقف المنيا، وتضمن اللقاء محاضرات في عدة موضوعات، ثم كورال القديس آفا كلوچ، ثم كورال مار جرجس ببا.