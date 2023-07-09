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الأحد 09 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

فتح باب التقديم لإكليريكية المحرق في القوصية بأسيوط

كنيسة
كنيسة

أعلنت الكلية الإكليريكية اللاهوتية بدير المحرق، بالقوصية، أسيوط، عن فتح باب التقديم للعام الدراسي 2022 - 2023 للحاصلين على درجة الليسانس أو البكالوريوس وما يعادلهما، وذلك اعتبارًا من أول يوليو الجاري.

واشترطت إدارة الكلية ألا يزيد سن المتقدم للالتحاق عن 30 سنة، مع تقديمه خطاب تزكية من الأب مطران أو أسقف الإيبارشية التابع لها، وكذلك تقديم ما يفيد موقفه من التجنيد، ومن المقرر أن يستمر قبول طلبات الالتحاق بإكليريكية "المحرق" حتى نهاية شهر أغسطس.

وفي سياق آخر،  نظمت خدمة قطاعي ثانوي وجامعة بإيبارشية ببا والفشن وسمسطا، أمس، لقاءً روحيًا لأبناء الإيبارشية، في مسرح سان جورج بمقر المطرانية.

حاضر في المؤتمر إلى جانب نيافة الأنبا إسطفانوس أسقف الإيبارشية، صاحبا النيافة الأنبا بافلي الأسقف العام لقطاع كنائس المنتزه، الأنبا مكاريوس أسقف المنيا، وتضمن اللقاء محاضرات في عدة موضوعات، ثم كورال القديس آفا كلوچ، ثم كورال مار جرجس ببا.

اسقف الايبارشية البكالوريوس التجنيد القس الدكتور الشمامسة المراحل العمرية المختلفة الليسانس أو البكالوريوس الكنيسة الأرثوذكسية الكلية الإكليريكية اللاهوتية

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