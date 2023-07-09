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الأحد 09 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

«البحوث الإسلامية» يوجّه قافلة لوعاظ الأزهر لتنفيذ برنامج توعوي في الأقصر

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

وجه مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف قافلة توعوية إلى محافظة الأقصر، ضمن استراتيجية الأزهر الشريف الشاملة للتوعية المجتمعية، وتنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بضرورة الاهتمام بقضايا ومشكلات المجتمع والعمل على معالجتها. 

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عيّاد، إن برنامج عمل القافلة، يستهدف عددًا من القضايا المهمة والمشكلات المجتمعية المعاصرة التي تشتبك مع الواقع الحالي للناس وتمس احتياجاتهم الفعلية، مشيرًا إلى أنه يركز على جميع أفراد الأسرة بما يناسب الفئات العمرية والفكرية المختلفة من خلال مناقشات فاعلة يستمع فيها أعضاء القافلة إلى ما يدور في أذهان هذه الفئات ومدى فهم لهذه القضايا والشكل الأمثل للتعامل معها.

و أضاف "عياد"، أن إطلاق القوافل بشكل دوري يأتي في إطار اهتمام الأزهر بالنزول إلى أرض الواقع والتواصل مع الناس والاستماع إليهم والإجابة على أسئلتهم واستفساراتهم وتبسيط معاني الإسلام، والتركيز على التعامل الحسن بين الناس، وإحياء القيم المجتمعية والأخلاقية في نفوسهم بما يحقق السلم المجتمعي بين الجميع.

من جانبه قال الدكتور محمود الهواري الأمين المساعد للدعوة والإعلام الديني بالمجمع، إن اللقاءات والندوات التي سيتم عقدها خلال فعاليات برنامج القافلة تسعى لضبط المفاهيم والأفكار الخاطئة لدى بعض الناس وبيان مواطن بطلانها وطرح البدائل المنضبطة في كل قضية من القضايا، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية نبذ الأسباب التي تؤدي إلى إشاعة الفرقة والخلافات في المجتمع المصري، من خلال التواصل الفعّال مع جميع فئات المجتمع في مختلف أماكن تواجدهم.

مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر محافظة الأقصر الأزهر الشريف الدكتور نظير عي اد محمود الهواري الأمين المساعد للدعوة

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