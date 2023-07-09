ads
الأحد 09 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بعد تحقيقها 6.8 تريليون جنيه.. "المالية": خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني مؤمنة ومشفرة

حمدي حسني، المتحدث
حمدي حسني، المتحدث الرسمي للدفع والتحصيل بوزارة المالية

قال حمدي حسني، مدير المشروعات والمتحدث الرسمي للدفع والتحصيل بوزارة المالية، إن وزارة المالية منذ فترة وهي تحاول إنجاز وإتمام التحول الرقمي لكافة أنشطة وتعاملات الوزارة، ومنها عمليات التحول الرقمي والرقمنة والتي كانت تشمل الدفع والتحصيل الإلكتروني.

وأكد مدير المشروعات والمتحدث الرسمي للدفع والتحصيل بوزارة المالية، خلال لقائه علي قناة DMC، اليوم الأحد، أن توجه الوزارة الى الانتقال لعمليات الدفع والتحصيل بالوسائل الإلكترونية بدأ منذ عام 2007 مع إنشاء ما يعرف بأسم مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني لوزارة المالية، وهو عبارة عن مجموعة من المنظومات المؤمنة والمشفرة وفقا للمعايير الدولية، ليتم من خلال إدارة أنشطة الوزارة بما فيها عملية الدفع والتحصيل الإلكتروني.

- كافة المعاملات يمكن تتبعها بشكل دقيق

وتابع "حسني"، أن كافة المعاملات المالية الإلكترونية مؤمنة ومشفرة تماما ويمكن تتبعها بشكل دقيق، معلقا " لو المواطن بيحصل علي خدمة ما والمعاملة تم فيها خطأ علي سبيل المثال، يستطيع المواطن بشكل فوري من خلال التواصل مع البنك المصدر للبطاقة  الخاصة به ويقدم اعتراضا ماليا، فيما يتواجد فريق يعمل بشكل يومي في الوزارة من أجل التعامل مع هذه المواقف المختلفة ، والاعتراضات المالية وبحثها وتصويب الوضع واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا لكل حالة.

وأضاف الجهات الحكومة المرتبطة والمشتركة في منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني تشمل كافة الجهات الحكومية ومنها الجهاز الإدارى، والهيئات الاقتصادية والخدمية، والإدارات المحلية، وجميع الوزارات والجامعات، ووحدات المرور، وغيرها من الجهات الحكومية.

جدير بالذكر أن إجمالي عمليات الدفع والتحصيل وصلت إلى 6.8 تريليون جنيه، فيما بلغ معدل النمو في استخدام الدفع الإلكتروني في الجهات الحكومية 70 % وزيادة تحصيل الجمارك الكترونية بنسبة 24%، ومحصلة الضرائب المصرية زادت 30 %، بحسب تقرير الدكتور محمد معيط، وزير المالية، حول أداء منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى للمستحقات الحكومية منذ انطلاقها في 2019 وحتى نهاية مايو الماضي.

المالية وزارة المالية الدفع والتحصيل الإلكترونى خدمات الدفع والتحصيل الإلكترونى

الأكثر قراءة

موقف زيزو من اللحاق بمواجهة الأهلى

اختراق حساب وصور عارية.. "سميرة" تستدرج خليجية برسائل وهمية لابتزازها بأكتوبر

من هو رئيس النيابة الإدارية الجديد؟

مصدر بالأهلى: بيرسى تاو عقد جلسة مع كولر لإقناعه بالاحتراف فى أوروبا

بيراميدز يحسم موقفه من بيع محمود صابر وإبراهيم عادل

سيطرة مصرية على تشكيل الأفضل فى أمم إفريقيا للشباب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منة عبيد

بيت الروبى .. جاب العيد

حسين دعسة

البنك الدولى يطلق "مختبر استثمار القطاع الخاص".. مغامرة فى الأسواق الناشئة

لواء.حمدى البطران

«حكاية هوى»

د.أحمد الخميسى

محمود قرنى.. قصيدة الوداع

ماجد حبته

عالم بلا أسلحة كيماوية!

وائل لطفي

الساحل الشرير والساحل الأكثر شرًا

خالد حريب

الحوار الوطنى.. خريطة قضايا مصر بالطول وبالعرض

د.كريمة الحفناوى

احتفال سفارة جمهورية فنزويلا البوليفارية بذكرى ميثاق الاستقلال الوطنى

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

الاتحاد الأوروبي يدعو لضرورة الضغط على إسرائيل لحل النزاع الفلسطيني

الخارجية الفلسطينية تدين رفض حكومة نتنياهو إخلاء بؤرة حومش الاستيطانية شمال الضفة

رئيس وزراء فلسطين: حكومات إسرائيل المتعاقبة لا تريد إقامة دولة فلسطينية