الجيش السودانى ينفى قصف أهداف مدنية فى أم درمان

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، الأحد، عن أن القوات الجوية لم تتعامل أمس مع أي أهداف معادية في أم درمان، متهمًا قوات الدعم السريع باستهداف المدنيين.

وقال الجيش السوداني في بيان له عبر صفحته على موقع فيسبوك: "في إطار التضليل الإعلامي والكذب المستمر الذي تنتهجه الميليشيا المتمردة محاولة لتغطية انتهاكاتها وجرائمها المتواصلة بحق المدنيين، أصدرت بيانًا أمس تتهم فيه القوات المسلحة بتنفيذ غارة جوية بأم درمان نتجت عنها إصابة ووفاة مدنيين".

وأكد الجيش السوداني أن ميليشيا الدعم السريع درجت على قصف المناطق السكنية بالمدفعية والصواريخ بالتزامن مع تحليق طائرات الجيش في محاولة إلصاق تهمة استهداف القوات المسلحة للمواطنين زورًا وبهتانًا.

واختتم الجيش بيانه قائلًا: "نشير إلى أن الشعب السوداني لا تنطلي عليه هذه الأكاذيب بعد أن اتضحت له تمامًا حقيقة هذه الميليشيا التي لم تتورع عن القتل والنهب والاستيلاء على ممتلكات المواطنين وانتهاك أعراضهم منذ بداية تمردها المشئوم".

