البيت الأبيض: الوضع في السودان لا يزال هشًّا وهذا غير مقبول

أعلن البيت الأبيض، مساء الخميس، أنه سيتم مواصلة الضغط على الأطراف السودانية للوفاء بالتزاماتها لوقف النار، لافتًا إلى أن الوضع في السودان لا يزال هشا وهذا غير مقبول.

ونزح 1.7 مليون سوداني داخليًا، بينما عبر 528000 شخصًا الحدود هربًا من الحرب، وفقًا لتقرير صادر عن مصفوفة تتبع النزوح التابعة للأمم المتحدة.

وأعلنت منظمة الأمم المتحدة عن ارتفاع عدد القتلى إلى 3 آلاف قتيل و5 آلاف جريح منذ اندلاع الصراع في منتصف إبريل الماضي.

ونشرت منظمة التراث من أجل السلام غير الربحية الأسبوع الماضي نتائجها حول التراث الثقافي لحالة السودان في خضم الحرب الأهلية التي بدأت في 15 أبريل.

تم وضع التقرير من قبل العاملين في مجال الثقافة السودانية وغير الربحية والمتطوعين العاملين مع مبادرة حماية التراث السوداني التابعة لمنظمة التراث من أجل السلام.

وفحص الباحثون الأدلة التي جمعها المدنيون والعسكريون والعاملون في المجال الثقافي وانتشرت على وسائل التواصل، يُظهر التقرير أن العديد من المتاحف والمراكز الثقافية ومراكز الأبحاث قد نُهبت أو دمرت أو اختيرت كقاعدة عسكرية.

وقادة المتاحف في السودان يحتجون على النهب والإضرار بالتراث الثقافي من قبل قوى الاشتباك تم فقد أرشيفات متعددة، بما في ذلك المحفوظات التي يحتفظ بها مركز محمد عمر بشير للدراسات السودانية بجامعة أم درمان الأهلية ومركز عبد الكريم ميرغني الذي كان في طور رقمنة أرشيف الحركات العمالية في السودان.

ووفقًا لتقرير صادر عن وكالة أسوشيتيد برس ، تعمل الهيئة الوطنية للآثار والمتاحف في السودان (NCAM) والمركز الدولي لدراسة الحفاظ على الممتلكات الثقافية وترميمها (ICCROM) معًا لتنظيم استراتيجية للحفظ يمكن أن تشمل إخلاء القطع الأثرية.

وقالت أبارنا تاندون من إيكروم لوكالة أسوشييتد برس: "في حين أن هناك قدرًا كبيرًا من الوعي حول التراث الثقافي والحاجة إلى حمايته في أوقات الأزمات، فإن أحد أكبر التحديات التي نواجهها هو أن الثقافة لا تزال غير مدمجة في لغة المساعدات الإنسانية".