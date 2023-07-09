خبير بيئي يحذر من الارتفاع المتسارع لحرارة الأرض: مخاطر كارثية

قال الدكتور مجدي علام، أمين عام اتحاد خبراء البيئة العرب، إن حرارة كوكب الأرض ترتفع بشكل متسارع بأكثر مما كان مقدر سابقاً، منوهًا بأن العلماء أطلقوا تحذيرات شديدة من أن الأرض قد تصل إلى درجة حرارة يصعب بعدها وجود أي حلول سريعة لإنقاذ الكوكب.

وأضاف علام عبر مداخلة هاتفية على قناة TeN، اليوم الأحد، أن الاحتباس الحراري يتزايد بشكل أسرع من المتوقع، وذلك رغم الجهود الدولية التي تبذل في هذا الشأن.

وأشار إلى أن ارتفاع درجة سخونة سطح الأرض لا يحدث بين يوم وليلة، حيث سجّل سطح الأرض ارتفاعاً في درجة الحرارة بلغ نحو 0.9 درجة خلال المئة سنة الماضية.

وتابع أن البيانات أظهرت أن متوسط درجة الحرارة العالمية ارتفع بالفعل بنحو 1.1 إلى 1.2 درجة منذ انطلاق النشاط الصناعي، ورغم التخفيف الكبير من غازات الاحتباس الحراري لا تزال هناك إمكانية للفشل في الحفاظ على الاحترار العالمي.

وأوضح أن حرق الوقود والفحم وقطع الأشجار عوامل كان لها تأثير سلبي كبير وسبب رئيسي لتصاعد العديد من الغازات وبقائها في الغلاف الجوي، مما أدى لازدياد سخونة سطح الأرض.

آثار سلبية لسخونة سطح الأرض

وأفاد بأن سخونة سطح الأرض له العديد من الآثار السلبية أهمها تقليل المساحة المزروعة من النباتات، وانخفاض نسبة الأمطار في أماكن كثيرة وغزارتها في مناطق أخرى، محذرًا من تداعيات ارتفاع حرارة الأرض سريعاً ما لم يتم وضع استراتيجية عالمية موحدة لحماية البيئة من هذا الخطر.