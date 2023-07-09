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الأحد 09 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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برلمانى: تقرير الكاتبة البريطانية سارة بريدج بمثابة دعاية مهمة لقطاع السياحة (فيديو)

النائب عمرو صدقي
النائب عمرو صدقي

قال النائب عمرو صدقي، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب السابق، إن تقرير الكاتبة البريطانية سارة بريدج عن الدعوة لقضاء الإجازة في مصر بمثابة دعاية جيدة ومهمة لقطاع السياحة، لأن المشاهير لهم تأثير مضاعف وأكبر بكثير من مجهوداتنا لجذب وتنشيط السياحة لما يمتلكونه من ثقة وتقدير لمتابعيهم من الجماهير.

وأكد صدقي، عبر مداخلة هاتفية على قناة TeN، اليوم الأحد، أن مصر تمتلك العديد من المعالم السياحية والأثرية والطبيعية وتتميز بتاريخ كبير ممتد لآلاف السنين، بالإضافة إلى الطقس المعتدل الذي تمتلكه مصر يجعلها أكثر تفضيلًا عن مختلف بلدان العالم، حيث إن كل موسم له طبيعة مختلفة ويمكن أن يتم الترويج له بشكل يناسب مختلف الفئات.

زيادة أعداد السائحين الراغبين بقضاء الإجازات في مصر

وأكد رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب السابق، أن وزارة السياحة متمثلة في هيئة تنشيط السياحة اعتادت تقديم الدعوة لمشاهير العالم، بهدف الترويج السياحي وحققت هذه الدعوات ردود أفعال إيجابية تسببت في زيادة أعداد السائحين الراغبين في الاستمتاع وقضاء الإجازات في مصر.

الكاتبة البريطانية سارة بريدج سارة بريدج قطاع السياحة دعاية مهمة بمثابة تقرير برلماني

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