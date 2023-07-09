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الأحد 09 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

العراق يعلن القبض على 6 إرهابيين أحدهم اشترك بقتل مسئول الصحوة فى اللطيفية

القبض على 6 إرهابيين
القبض على 6 إرهابيين

أعلن العراق، اليوم الأحد، عن القبض على 6 إرهابيين أحدهم اشترك بقتل مسئول الصحوة في اللطيفية عام 2010.

وذكر بيان للاستخبارات العراقية أن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، وبناءً على المعلومات الاستخبارية الدقيقة، تمكنت من إلقاء القبض على 6 مطلوبين بقضايا إرهابية وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة، أحدهم اشترك بقتل مسئول صحوة اللطيفية في العام 2010.

وأضاف أن الوثائق والمعلومات تشير إلى أن المتهمين كانوا ينتمون إلى ما يسمى ولاية الجنوب واشتراك أغلبهم بمقاتلة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، كما استخدموا وثائق مزورة للتهرب عن ملاحقة الأجهزة الأمنية لهم.

وتابع أن عملية إلقاء القبض على المتهمين تمّت بتعاون المواطنين من خلال الإخبار عن الخارجين عن القانون، مشيرًا إلى أنه تمّت إحالة جميع المطلوبين إلى الجهات المختصة لينالوا جزاءهم العادل.

ويذكر أنه في يوليو 2010 قتل 46 شخصًا على الأقل وأصيب عشرات آخرون بجروح في هجومين انتحاريين بأحزمة ناسفة استهدفا قوات الصحوة في بغداد والأنبار غرب العراق. 

وكشفت وزارة الداخلية العراقية أن ما لا يقل عن 43 شخصًا قتلوا وأصيب نحو أربعين آخرين بجروح في هجوم انتحاري بحزام ناسف استهدف تجمعًا لقوات الصحوة قرب مقر للجيش العراقي في قرية البلاسم الواقعة في منطقة الرضوانية" في ضواحي بغداد الغربية.

ووافقت حكومة رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي على دمج عشرين بالمئة فقط من قوات الصحوة إلى الأجهزة الأمنية على أن يلتحق الآخرون بوظائف مدنية.

وقد دعا المالكي منتصف أبريل 2010 إلى الاستفادة من إمكانات قوات الصحوة في العمل الاستخباري بوصفه جهدًا كفيلًا بإنهاء الإرهاب والإرهابيين.

العراق الصحوة في اللطيفية عام 2010 إرهابيين للاستخبارات العراقية بغداد

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