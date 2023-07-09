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الأحد 09 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

فرحة بين طلاب أدبي في الغربية بسبب سهولة امتحان علم النفس والاجتماع

ثانوية عامة
ثانوية عامة

سادت حالة من الفرح والسعادة بين طلاب القسم الأدبي بمحافظة الغربية بسبب سهولة أسئلة علم النفس والاجتماع، مؤكدين أنها جاءت مباشرة ومن المنهج.

وفي السياق، قال أحمد شلبي، طالب بمدرسة كشك الثانوية بزفتي، إن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط فيما أقل وهو أفضل امتحان مر به.

فيما أكد أحمد الشربيني الطالب بنفس المدرسة، أن الامتحان جاء مباشرا إلا نقاط بسيطة لتميز الطلاب المذاكرين عن الباقين وفي المجمل امتحان متوسط.

أما محمد حسن علي، أكد أن الامتحان تعويض عن المواد الصعبة السابقة، ويحلم أن يكون امتحان الفلسفة والمنطق بنفس المستوى. 

التربية والتعليم الثانوية العامة الشعبة العلمي الفلسفة والمنطق القسم الأدبي ب الثانوية العامة شهادة الثانوية العامة طلاب الثانوية العامة طلاب القسم الأدبي

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