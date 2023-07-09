بعد نشر "الدستور".. أول إجراء من "التعليم" في واقعة تداول "التفاضل والتكامل" داخل دورة مياه مدرسة

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه في إطار الصورة المتداولة لأجزاء من أسئلة امتحان مادة الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل)، توضح الوزارة أن أجزاء أسئلة الامتحان تم تصويرها داخل دورة مياه لجنة مدرسة على مبارك الابتدائية التابعة لإدارة غرب الزقازيق التعليمية بمحافظة الشرقية.

جاء هذا كأول تعليق من وزارة التربية والتعليم بعد نشر الدستور لقصة تداول امتحان التفاضل والتكامل فى دورة مياه.

ووجه الدكتور رضا حجازي، فور ضبط الواقعة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية وإحالة رئيس اللجنة ويدعى "ج . خ" ومراقب أول اللجنة ويدعى "م . ح" للتحقيق العاجل بمقر الوزارة، وذلك لمسئوليتهم الكاملة عن الواقعة.

وكانت قد انتشرت صورة لامتحان التفاضل والتكامل، حيث تم التقاط الصور بجانب "بلاعة" وهذا يعنى أنه تم السماح للطالب بالخروج بالبوكلت من اللجنة نفسها، قال رواد السوشيال ميديا المتداولين للصورة: "امتحان التفاضل والتكامل اتسرب فى الحمام جنب البلاعة إزاى المراقب سمح للطالب الخروج بالبوكليت من اللجنة".

وانطلقت امتحانات شهادة الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسى 2022-2023، وأوضحت الوزارة، أن عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الثانوية العامة لهذا العام يبلغ 783025 طالبًا وطالبة، من بينهم عدد 276211 طالبًا وطالبة بالشعبة الأدبية، وعدد 391671 طالبًا وطالبة بالشعبة العلمية (علوم)، و98658 طالبًا وطالبة بالشعبة العلمية (رياضيات).

وأضافت الوزارة أن عدد لجان النظام والمراقبة يبلغ ١١ لجنة بكل قطاع على مستوى الجمهورية، وعدد لجان سير الامتحان 2098 لجنة بكل قطاع على مستوى الجمهورية.