ads
الأحد 09 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

بعد نشر "الدستور".. أول إجراء من "التعليم" في واقعة تداول "التفاضل والتكامل" داخل دورة مياه مدرسة

التربية والتعليم
التربية والتعليم

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه في إطار الصورة المتداولة لأجزاء من أسئلة امتحان مادة الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل)، توضح الوزارة أن أجزاء أسئلة الامتحان تم تصويرها داخل دورة مياه لجنة مدرسة على مبارك الابتدائية التابعة لإدارة غرب الزقازيق التعليمية بمحافظة الشرقية.

جاء هذا كأول تعليق من وزارة التربية والتعليم بعد نشر الدستور لقصة تداول امتحان التفاضل والتكامل فى دورة مياه.

ووجه الدكتور رضا حجازي، فور ضبط الواقعة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية وإحالة رئيس اللجنة ويدعى "ج . خ" ومراقب أول اللجنة ويدعى "م . ح" للتحقيق العاجل بمقر الوزارة، وذلك لمسئوليتهم الكاملة عن الواقعة.

وكانت قد انتشرت صورة لامتحان التفاضل والتكامل، حيث تم التقاط الصور بجانب "بلاعة" وهذا يعنى أنه تم السماح للطالب بالخروج بالبوكلت من اللجنة نفسها، قال رواد السوشيال ميديا المتداولين للصورة: "امتحان التفاضل والتكامل اتسرب فى الحمام جنب البلاعة إزاى المراقب سمح للطالب الخروج بالبوكليت من اللجنة".

وانطلقت امتحانات شهادة الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسى 2022-2023، وأوضحت الوزارة، أن عدد الطلاب الذين تقدموا  لامتحانات الثانوية العامة لهذا العام يبلغ 783025 طالبًا وطالبة، من بينهم عدد 276211 طالبًا وطالبة بالشعبة الأدبية، وعدد 391671 طالبًا وطالبة بالشعبة العلمية (علوم)، و98658 طالبًا وطالبة بالشعبة العلمية (رياضيات).

وأضافت الوزارة أن عدد لجان النظام والمراقبة يبلغ ١١ لجنة بكل قطاع على مستوى الجمهورية، وعدد لجان سير الامتحان 2098 لجنة بكل قطاع  على مستوى الجمهورية.

 

التفاضل والتكامل التربية والتعليم والتعليم الفني التربية والتعليم والتعليم مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجي متحانات شهادة الثانوية العامة مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا

الأكثر قراءة

رفض طعن مرتضى منصور على استبعاده من رئاسة نادى الزمالك

الطعن مرفوض.. تأييد عزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك

"محضرش".. كواليس جلسة تأييد عزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك

إحالة رئيس اللجنة ومراقب أول اللجنة بمدرسة بالزقازيق للتحقيق العاجل

مرتضى منصور: تقدمت بـ86 بلاغًا ضد الخطيب "لم يُحقق فى واحد منها"

من مدينة العلمين الجديدة.. أحمد الطاهرى: شكرًا للرئيس السيسى على الحلم الذى أصبح حقيقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منة عبيد

بيت الروبى .. جاب العيد

حسين دعسة

البنك الدولى يطلق "مختبر استثمار القطاع الخاص".. مغامرة فى الأسواق الناشئة

لواء.حمدى البطران

«حكاية هوى»

د.أحمد الخميسى

محمود قرنى.. قصيدة الوداع

ماجد حبته

عالم بلا أسلحة كيماوية!

وائل لطفي

الساحل الشرير والساحل الأكثر شرًا

خالد حريب

الحوار الوطنى.. خريطة قضايا مصر بالطول وبالعرض

د.كريمة الحفناوى

احتفال سفارة جمهورية فنزويلا البوليفارية بذكرى ميثاق الاستقلال الوطنى

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

الاتحاد الأوروبي يدعو لضرورة الضغط على إسرائيل لحل النزاع الفلسطيني

الخارجية الفلسطينية تدين رفض حكومة نتنياهو إخلاء بؤرة حومش الاستيطانية شمال الضفة

رئيس وزراء فلسطين: حكومات إسرائيل المتعاقبة لا تريد إقامة دولة فلسطينية