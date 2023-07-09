رئيس "برلمانية حماة الوطن" يعلن موافقة الهيئة البرلمانية على تعديلات "الاستثمار"

أعلن النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، موافقته على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.

وأعرب شلبي، في كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، عن أمله في أن تساهم التعديلات الحكومية في تحسين بيئة الاستثمار المصري، مؤكدا على أهمية وضع حزمة تشريعية متكاملة لتشجيع الاستثمار المباشر وغير المباشر.

وانتقد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، عدم حضور رئيس الهيئة العامة للاستثمار مناقشات اللجان البرلمانية لتعديلات مشروع القانون رغم أهميتها الكبيرة، والمقدمة من الحكومة.

محمد زين الدين: البعض يتعامل مع المستثمرين كلصوص.. ويجب مواجهة البيروقراطية

فيما أكد النائب محمد زين الدين، عضو مجلس النواب، أن الدولة تقوم بجهود كبيرة لحل مشكلات الاستثمار والمستثمرين، لكن على أرض الواقع لا يوجد استثمار أو حل مشكلات.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي أثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل قانون الاستثمار.

وأشار إلى أن استمرار مشكلات المستثمرين تدفع رئيس الجمهورية للتدخل، متسائلا: من الذي يقوم بتنفيذ تعديلات قانون الاستثمار على أرض الواقع؟.

وقال النائب: "للأسف الشديد اللي بيتعامل مع المستثمرين بيتعامل على أنهم جايين يسرقوا البلد ولصوص، وهو الأمر الذي يعطل الاستثمار".

وطالب زين الدين، بضرورة العمل وفقا لآليات القانون، قائلا: "واللي يخطأ لازم يتحاسب"، متابعا: الاستثمار معناه فرصة عمل وإنتاج وتقليل الطلب على الدولار ومن ثم زيادة قوة الجنيه أمام العملات الأجنبية.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة أن يكون هناك فكر جديد لدى الحكومة في حل مشكلات الاستثمار للخروج من عنق الزجاجة، مشيرا إلى أن هناك تعطيل في الإجراءات وبيروقراطية في تنفيذ القانون.

وقال النائب: أنا غيور على بلدي، وهناك دول نحن نسبقها بآلاف السنين، إلا أن لديهم استثمارات ومناخ أفضل منا، الأمر الذي يتطلب وجود تسهيلات حقيقية في ملف الاستثمار.