إغماء طالبة داخل لجنة الثانوية العامة فى أطفيح

تعرضت طالبة لحالة إغماء داخل إحدى لجان الثانوية العامة بمركز أطفيح جنوب الجيزة، اليوم الأحد.

وتلقى اللواء عبدالرحمن سكر، مدير قطاع الجنوب، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حالة إغماء داخل مدرسة إحدى لجان الثانوية العامة.

وانتقل رجال الشرطة إلى محل البلاغ، وتبين إصابة الطالبة "شيماء.ع." 18 سنة، بحالة إغماء داخل لجنة امتحان مدرسة الشهيد محمد جبر، ونُقلت إلى مستشفى الصف المركزي للعلاج، وتحرر المحضر اللازم، وأخطر اللواء سامح الحميلي حكمدار الجيزة بالواقعة.