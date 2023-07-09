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الأحد 09 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

بيت الزكاة يمد فترة تلقي طلبات تيسير الزواج لمدة أسبوع

شيخ الأزهر
شيخ الأزهر

قرر بيت الزكاة والصدقات  تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، مد فترة تلقي طلبات تيسير الزواج في إطار مبادرة «فرحة»  بجميع محافظات الجمهورية.

 على أن يستمر تلقي الطلبات لمدة أسبوع يبدأ من اليوم الأحد 9 يوليو 2023، وذلك نظرًا للإقبال الكبير على المبادرة وتلبية لرغبة المستحقين في منحهم المزيد من الوقت لاستكمال أوراقهم.

وأكد بيت الزكاة و الصدقات المصري  في بيان له اليوم الأحد، حرصه على مساعدة الشباب المقبل على الزواج وغير القادر على تحمل أعباء الحياة عن طريق مساعدتهم فى شراء مستلزمات الزواج، وتوفير الأجهزة الكهربائية والاحتياجات المعيشية لإتمام إجراءات الزواج.
وأوضح البيان أن التقديم للاستفادة من مبادرة «فرحة» سيكون عن طريق الموقع الإلكتروني :https://baitzakat.org.eg/ZakatRequest/?id=10 .

- المستندات المطلوبة للتقديم


و أشار بَيْتُ الزُّكاةِ إلى أن المستندات المطلوبة للتقديم، هي:

  • صورة البطاقة الشخصية للأب والأم.
  • صورة البطاقة الشخصية للعروس.
  • صورة شهادات الميلاد للأخوة والاخوات.
  • صورة وثيقة زواج حديثة لم يمر عليها أكثر من 6 شهور.
  • صورة عقد الإيجار .
  • برنت تأمينات اجتماعية.
  • صورة إيصال مرافق /كهرباء او غاز او مياه.
     

وأكد البيان أن بيت الزكاة والصدقات المصري يهدف إلى التوعية بفريضة الزكاة ودورها في تنمية المجتمع، وبث روح التكافل والتراحم بين أفراد المجتمع وتنمية أموال الصدقات والتبرعات والوصايا والهبات والإعانات الخيرية في أعمال البر، فضلا عن صرف أموال الزكاة في وجوهها المقررة شرعًا.

وأوضح بيت الزكاة الصدقات المصري أنه سيتم خلال المبادرة تقديم مساعدات نقدية مباشرة لمساعدة الفتيات على شراء مستلزمات الزواج الأساسية، كمساهمة من بيت الزكاة في مشاركة الأباء أومن يعول تلك الفتيات في تحمل أعباء ونفقات الزواج، أو من لم يستطع تلقى تلك الخدمة من الهيئات والجهات المعنية ولجمعيات الخيرية فى مناطق سكنهم .

فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر تيسير الزواج مساعدة الشباب المقبل على الزواج

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