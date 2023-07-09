رومانو: اهتمام أجنبى بضم إبراهيم عادل نجم منتخب الشباب

أكد الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزو رومانو، أن إبراهيم عادل قائد منتخب مصر للشباب نال اهتمامًا كبيرًا من أندية أوروبية خلال بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا في المغرب.

وقال رومانو عبر حسابه بـ"تويتر"، إن فريقي نورشلاند الدنماركي وأندرلخت البلجيكي أبديا اهتمامهما بإبراهيم عادل بعد أدائه في البطولة.

نورشلاند الدنماركي حل ثانيًا في الموسم المنصرم من الدوري الدنماركي، بينما أنهى أندرلخت في المركز الـ11 بجدول ترتيب الدوري البلجيكي.

ويلعب إمام عاشور لاعب المنتخب الوطني في ميتلاند الدنماركي، بينما سبق وأن احترف أكثر من لاعب في أندرلخت أبرزهم أحمد حسن وتريزيجيه.

Nordsjælland and Anderlecht are among clubs keen on Egyptian fwd Ibrahim Adel after his performances with Egypt U23. 🇪🇬 #transfers



Adel has been voted as player of the tournament at U23 Africa Cup. pic.twitter.com/rDdR21pUGS — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 9, 2023

وتوج إبراهيم عادل لاعب بيراميدز بجائزة أفضل لاعب في بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة والمؤهلة إلى أوليمبياد باريس 2024.

وتألق إبراهيم عادل طوال البطولة، وسجل هدفًا رائعًا في شباك مالي في مباراة الجولة الثانية بدور المجموعات، كما يعد العنصر الهجومي الأهم في منظومة المدرب البرازيلي ميكالي.

صاحب الـ22 عامًا لعب 28 لقاء هذا الموسم مع بيراميدز وسجل 4 أهداف.