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الأحد 09 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رومانو: اهتمام أجنبى بضم إبراهيم عادل نجم منتخب الشباب

إبراهيم عادل
إبراهيم عادل

أكد الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزو رومانو، أن إبراهيم عادل قائد منتخب مصر للشباب نال اهتمامًا كبيرًا من أندية أوروبية خلال بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا في المغرب.

وقال رومانو عبر حسابه بـ"تويتر"، إن فريقي نورشلاند الدنماركي وأندرلخت البلجيكي أبديا اهتمامهما بإبراهيم عادل بعد أدائه في البطولة.

نورشلاند الدنماركي حل ثانيًا في الموسم المنصرم من الدوري الدنماركي، بينما أنهى أندرلخت في المركز الـ11 بجدول ترتيب الدوري البلجيكي.

ويلعب إمام عاشور لاعب المنتخب الوطني في ميتلاند الدنماركي، بينما سبق وأن احترف أكثر من لاعب في أندرلخت أبرزهم أحمد حسن وتريزيجيه.

وتوج إبراهيم عادل لاعب بيراميدز بجائزة أفضل لاعب في بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة والمؤهلة إلى أوليمبياد باريس 2024.

وتألق إبراهيم عادل طوال البطولة، وسجل هدفًا رائعًا في شباك مالي في مباراة الجولة الثانية بدور المجموعات، كما يعد العنصر الهجومي الأهم في منظومة المدرب البرازيلي ميكالي.

صاحب الـ22 عامًا لعب 28 لقاء هذا الموسم مع بيراميدز وسجل 4 أهداف.

رومانو إبراهيم عادل مصر منتخب مصر بطولة أمم إفريقيا تحت 23

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