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الأحد 09 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

خبير روسى لـ"الدستور": موسكو سترد على دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا بالذخائر العنقودية

أندريه أونتيكوف
أندريه أونتيكوف

قال المحلل السياسي الروسي، أندريه أونتيكوف، إن تزويد الولايات المتحدة الأمريكية لأوكرانيا بالقنابل العنقودية خطوة تصعيدية جديدة من قبل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن نحو روسيا.

ووافق الرئيس جو بايدن، يوم الجمعة، على تزويد أوكرانيا بذخائر عنقودية، وهي من ضمن الأسلحة المحرمة، وقد أوقفت أكثر من 100 دولة استخدامها، فيما لم توقّع روسيا وأوكرانيا وأمريكا على اتفاقية حظر هذا النوع من الأسلحة حتى اليوم.

وأوضح أندريه أونتيكوف، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن روسيا ستحاول تدمير المستودعات الأوكرانية التي ستكون فيها القنابل العنقودية.

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وأضاف: "لا أستبعد أن ترد روسيا بالمثل على الخطوة الأمريكية، وأيضاً ستلجأ إلى استخدام القنابل العنقودية ضد المراكز العسكرية الأوكرانية بشكل عام، ومن المتوقع أيضا تكثيف الضربات ضد المراكز العسكرية بالصواريخ الفرط الصوتية والصواريخ فائقة التدمير وتكثيف الضربات ضد القوات الأوكرانية بشكل عام". 

وقال الخبير الروسي إن موسكو متمسكة بالحوار مع أوكرانيا، لكن في حال استمرار التصعيد العسكري من قبل أوكرانيا وحلفائها فإن روسيا لن تظل صامتة أو تجلس مكتوفة الأيدي، بل ستقوم بتصعيد مماثل، ولهذا من المتوقع أن ترد موسكو على الخطوة الأمريكية بتزويد كييف بالقنابل العنقودية.

الخارجية الروسية تحذر من تبعات القنابل العنقودية

كانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، قد قالت في وقت سابق إن القرار الأمريكي بدعم أوكرانيا بالذخائر العنقودية سياسة عدوانية تهدف إلى إطالة الصراع الأوكراني، كما أنه مظهر صارخ آخر لسياسة الولايات المتحدة العدوانية المعادية لروسيا.

وحذرت الخارجية الروسية من أن إرسال ذخائر عنقودية إلى أوكرانيا يجعل الولايات المتحدة شريكا فى إشباع المنطقة بالألغام، وستتشارك بشكل كامل المسئولية عن الإصابات الناجمة عن الانفجارات، بمن فى ذلك الأطفال الروس والأوكرانيون.

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