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الأحد 09 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير لـ"القاهرة الإخبارية": بايدن لا يخشى أن تكون القنابل العنقودية نقطة سوداء بتاريخه

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن

قال كالفين دارك، خبير استراتيجيي بواشنطن، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هو من بدأ بالحرب وإن لم يكن بدأها لما كانت أوكرانيا لجأت لاستخدام الذخائر العنقودية.

وأضاف، خلال مداخلة عبر "سكايب"، لبرنامج "هذا المساء"،مع الإعلامي محمد عبدالرحمن، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن معظم المعارضة الأمريكية لاستخدام القنابل العنقودية من الديمقراطيين ولديهم أسباب مروعة لأن لها تبعات إنسانية وهذا أمر مبرر والجمهوريون يرون أن هذا القرار لم يتخذ عبثًا ولكن من شأن دعم الحرب الأوكرانية.

أمريكا ستستمر في دعم الأوكران

وتابع، أن قادة الحزب الجمهوري طالبوا من إدارة بايدن تقديم بعض القنابل العنقودية، مؤكدًا أن بايدن لا يخشى أن تكون القنابل العنقودية نقطة سوداء في تاريخه، مؤكدًا أن أمريكا ستستمر في دعم الأوكران ولابد أن يكون هذا في صالح الرئيس بايدن لأنه اتخذ هذا القرار في وقت حساس. 

خبير استراتيجيي بايدن القنابل العنقودية نقطة سوداء تاريخه الذخائر العنقودية

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