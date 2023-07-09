القنابل العنقودية وتغير المناخ يتصدران أجندة بايدن خلال جولته الأوروبية

سلطت صحيفة "الجارديان" البريطانية، الضوء على زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن المقررة إلى أوروبا، والتي ستتناول عددا من الموضوعات المهمة، على رأسها الحرب الروسية في أوكرانيا، فضلا عن مسألة تزويد واشنطن لكييف بالقنابل العنقودية الأمر الذي لاقى إدانات واسعة.

زيارة بايدن لأوروبا

ووفقا للجارديان، فإن الرئيس الأمريكي توجه، اليوم الأحد، إلى أوروبا لبدء جولته التي سيبدأها أولًا من بريطانيا، ثم المشاركة في قمة حلف الناتو، ثم التوجه لفنلندا.

زيارة بايدن لبريطانيا

ووفقا للجارديان، سيصل بايدن مساء اليوم إلى العاصمة البريطانية، حيث من المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء البريطاني ريشى سوناك، فى دواننج ستريت، ليكون ذلك الاجتماع السادس بينهما منذ أن تولى سوناك الحكم فى أكتوبر الماضى.

كما سيلتقي بايدن مع الملك تشارلز فى قلعة وندسور، وهو أول لقاء بينهما منذ تتويج الملك، وسيناقشان عدة أمور من بينها تغير المناخ.

بايدن وقمة الناتو

وقالت "الجارديان" إنه عقب انتهاء زيارة بايدن في لندن سوف يتوجه إلى ليتوانيا للمشاركة فى قمة الناتو؛ لمناقشة الدعم الأوروبي لكييف ضد موسكو، فضلا عن مناقشة مسألة انضمام أعضاء جدد لحلف الناتو، مع مناقشة إرسال القنابل العنقودية لكييف وسط الإدانات الواسعة للقرار.

وسبق وأعلن جيك سوليفان، مستشار الرئيس الأمريكي جو بايدن للأمن القومي، عن أن الرئيس بايدن اتخذ القرار "الصعب" بتسليم الذخائر العنقودية إلى أوكرانيا بعد التشاور مع "الحلفاء والشركاء"، مشيرًا إلى أنهم لن يتركوا أوكرانيا بلا حماية.

وبعد المشاركة في قمة الناتو من المفترض أن يتوجه الرئيس بايدن إلى هلسنكى للترحيب بفنلندا أحدث عضو فى الناتو.