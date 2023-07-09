نائب محافظ بورسعيد يشهد افتتاح البرنامج التدريبي لأساسيات إدارة المشروعات

شهد المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، اليوم الأحد ، افتتاح البرنامج التدريبي لأساسيات إدارة المشروعات، والذي يتم بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في إطار ما تشهده محافظة بورسعيد من تطور إدراي، ورفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري.

جاء ذلك بحضور اللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، وعبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد، ووفد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومديري المديريات ومديري الإدارات المختصة و إدارة الموارد البشرية.

وقال نائب محافظ بورسعيد، إن الجمهورية الجديدة تشهد حاليا مشروعات متعددة في كافة النواحي، موجها الشكر لوفد وزارة الاتصالات على التعاون المثمر في مجال تدريب العاملين بالجهاز الإداري، وأكد أهمية الحصول على الدورة التدريبية المكثفة للعاملين بإدارة المشروعات في الديوان العام والأحياء، لما لها في من دور هام في إثراء الموظفين بالمهارات التدريبية اللازمة في مجال إدارة المشروعات.

وأشار المهندس عمرو عثمان، إلى أن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وجه بالتفرغ الكامل للموظفين لحين اتمام الدورة التدريبية، وذلك انطلاقا من أهمية التدريب الذي تشرف عليه وزارة الاتصالات، منوها لأهمية حضور المتدربين طوال أيام للتدريب، والذي يشارك به إدارات الديوان العام والمديريات المختلفة.

جدير بالذكر، أن البرنامج التدريبي لأساسيات إدارة المشروعات، يتم بالتعاون بين محافظة بورسعيد ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لمدة 3 أيام فى كافة القطاعات، للتعرف على كيفية تنفيذ وإدارة لمشروعات، ويتناول اليوم الأول والثاني للتدريب " المفاهيم الخاصة بإدارة المشروعات وشرح دورة حياة المشروع"، بينما يتناول اليوم الثالث "ورشة عمل تطبيقية للتعرف على الدورة المستندية لدورة المشروع من بدايته لنهايته"، وبعد ذلك اختيار الكواد المؤهلة وترشيحها للحصول على الدورة الكاملة في منطقة سقارة بالقاهرة.

نائب محافظ بورسعيد

نائب محافظ بورسعيد

نائب محافظ بورسعيد

نائب محافظ بورسعيد