بعثة رفع الأثقال تغادر القاهرة للمشاركة فى دورة الألعاب العربية بالجزائر

غادرت بعثة منتخب مصر لرفع الأثقال، القاهرة اليوم، للمشاركة في دورة الألعاب العربية الخامسة المقامة في الجزائر حاليًا.

وتشارك بعثة رفع الأثقال باللاعبات أمل توفيق في منافسات وزن 49 كجم، ونعمة سعيد في منافسات 71 كجم، وشمس أحمد في منافسات وزن 81 كجم ، وشيماء خالد في منافسات +81 كجم.

وتواجد في مطار القاهرة الدكتور أسامة صادق، مدير عام إدارة العلاقات العامة والمراسم في اللجنة الأوليمبية المصرية من أجل إنهاء كل إجراءات بعثة رفع الأثقال وتسهيل إجراءات السفر من مطار القاهرة للجزائر.

كانت بعثة ألعاب القوى قد عادت للقاهرة أمس بعد حصد خمس ميداليات ذهبية من مشاركة أربعة لاعبين، حيث حققت إسراء عويس 2 ميدالية ذهب في الوثب الطويل والثلاثي، وحصل إيهاب عبدالرحمن على ذهبية في رمي الرمح، ومصطفى الجمل على ذهبية في رمي المطرقة، ومصطفى عمرو على ذهبية في دفع الجلة.

يرأس بعثة مصر في دورة الألعاب العربية بالجزائر محمد عبدالمقصود، عضو مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية ورئيس اتحاد رفع الأثقال، ويضم الوفد البعثة الإدارية خالد حسن كمسئول مالي، ومحمد عبدالعليم كمسئول للتسكين ولميس غازي ومحمود حمدي كمسئولين فنيين والدكتورة أماني عبدالفتاح طبيب.

ويتابع مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية مع محمد عبدالمقصود كل تفاصيل بعثة مصر والاطمئنان على توفير كل الإمكانيات للبعثة المصرية.